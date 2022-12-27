台灣川普建設公司捐贈救護車　回鄉貢獻造福鄉里

▲台灣川普建設公司副董事長李勇君平時熱心從事公益活動，為了造福更多社會大眾，捐贈雲林縣消防局新式救護車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣川普建設股份有限公司捐贈雲林縣政府救護車1部，作為消防到院前緊急救護使用，有助於提升緊急醫療品質及搶救人命。雲林縣政府為對台灣川普建設公司表示感謝，於今（27）日辦理救護車捐贈儀式，由雲林縣副縣長謝淑亞代表接受，並回贈感謝狀及紀念品。

台灣川普建設公司副董事長李勇君為雲林縣北港人，北上打拼事業有成，平時熱心從事公益活動，為了造福更多社會大眾，且深知雲林醫療量能比較不足，所以特別選擇捐贈新式救護車給北港分隊。

該輛救護車車身有黃與褐色紋格圖案，該圖案為「巴騰堡格紋」，透過格紋交錯的反光方格，可以提升辨識度，在夜間或視線不良時，能增強醒目程度，有效提高救護出勤安全性，期望藉由捐贈救護車，幫助更多急需緊急救護服務的傷病患，期盼為社會盡一份心力，造福更多的雲林縣縣民。

雲林縣消防局說明，緊急救護是主要勤務之一，救護車出勤次數之高，致車輛耗損率亦大幅提升，從消防局四年內汰舊換新轄內救護車高達27部，在積極汰換老舊救護車及紮實救護技術訓練下，今年度迄今，停止呼吸患者恢復自主心跳且康復出院人數已達12人，成功挽回12個家庭。受贈更好、更新的救護車輛及配備，讓縣民有更優質的到院前緊急救護服務，更是縣長張麗善重要的施政目標。

▲救護車車身圖案為「巴騰堡格紋」，透過格紋交錯的反光方格，可以提升辨識度，在夜間或視線不良時，能增強醒目程度，有效提高救護出勤安全性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林出現「假鈔流竄」 受害外送員PO網：別像我笨死了

►華國飯店跨域能源產業 5WM儲能廠首座在雲林今正式啟用

►金賀呷！斗六茂谷柑節登場 元月7、8日年逛年貨、賞花燈

►雲林貨車「觸媒轉換器」遭鋸走 連日發生3起！修配廠曝原因

►光籟太陽卡傳播溫暖 西螺福興宮捐助文昌棒球隊餐費

