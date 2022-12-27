台鐵花東線12／28搶通　東漂去旅行...慢漫遊懶人包看這裡





▲南迴藝術季【大武鄉】《大武漁港-藝術作品-1314號的藍》。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

隨著疫情逐漸解封，及受918強震影響的台鐵花東線也提早於28日搶通，台東縣政府表示，今年台東縣內跨年及迎曙光相關活動就有3場次，橫跨市區、南迴及離島地區。

其中，市區場次【2023台東跨年晚會—東漂去旅行】12/31晚間6點在台東市海濱公園舉行，打造全台最強跨年演唱會，邀請包括3大男神青峰(吳青峰)、熱狗 MC HotDog、盧廣仲、周湯豪&比莉等藝人一起陪大家跨新年，縣府安排完善交通規劃與臨時停車場設置，提供智能停車位引導系統，旅客可透過旅行台東APP即時掌握停車狀況。

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南迴線跨年在太麻里鄉千禧曙光紀念園舉辦【2023太麻里跨年迎曙光音樂活動】，內容分為2大部分，自12/31晚間9點起【跨年音樂會】現場安排市集、氣球魔術秀、音樂表演及趣味競賽等活動，與現場民眾同樂倒數迎新年，緊接著元旦【曙光音樂會】，將於清晨5點開始舉行，重頭戲「迎曙光升旗典禮」每年都吸引近萬名遊客參加。

想遠離塵囂的旅客就不可錯過到綠島參加【2023綠島海陸跨年活動—海馬齊歡慶】，全台唯一的海陸同步跨年演唱會讓人不得不在綠島Chill整晚！相關活動訊息可至各主辦單位官網查詢。

在參加完跨年迎曙光後，白天走訪台東市區、南迴沿線的《南迴藝術季》、或是縱谷沿線《漂鳥197縱谷大地藝術季》、東海岸沿線《東海岸大地藝術節》等地，尋找座落以山、海為背景的各項藝術裝置作品；夜晚還可以去市區台東舊站特區《台東光祭》，感受浪漫炫目的光影視聽饗宴。