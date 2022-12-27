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目睹老公抱弟媳「一手伸到下體」　婆婆也知情！妻忍10年：是個婊

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲老公逗弄弟媳，一手還伸進下體，讓原PO超崩潰。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「還好目前我也分居了！」一名人妻透露，婚前曾目睹老公撫摸弟媳的胸部與下體，氣得她向婆婆告狀，怎料婆婆反過來求情。偏偏原PO發現懷孕，因此也選擇原諒並結婚，而婚後才知道，整個婆家都知道這段姦情，唯獨小叔被蒙在鼓裡，如今原PO已逃離這恐怖的婆家，「眼不見為淨！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》自爆，「我常說...我自己本身也是個奇葩，才會嫁到這奇葩家庭」，其實本來也不會有這段婚姻，偏偏造化弄人，「我是先有後婚。」

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原PO緩緩道來，婚前某一天，意外撞見老公在撫摸弟媳，身體從背後抱著，另一隻手伸到女生內衣裡，另一隻手再伸到內褲，「雖說不是捉姦在床，但也讓我驚嚇許久」，尤其整個過程中，女生沒有很大的反抗，還任憑原PO老公狂逗弄。

原PO一臉驚恐直呼，「會驚嚇是因為...你弟的老婆很老欸！再怎樣都不該玩自家人吧？」等到回神後，原PO也氣得向婆婆告密，沒想到老人家早就知情，接著親情喊話，希望再給她兒子一次機會。

也因為原PO發現懷孕，只能選擇隱忍並結婚，婚後「我可以做到自然的和小叔老婆相處 」，但噁心的是，「後來慢慢發現，原來這不是第一次發生，也發現全家的大人都知道這件事，就我小叔不知道！他把老婆當寶 ，誰知他老婆是個婊！」

更荒謬的是，也知姦情的毒菇曾向原PO說起，「大哥跟某某（指弟媳）又沒上床，也就妳看到的那樣。」一番話讓原PO超想嗆回去，「妳可以直接去跟妳二哥說啊！怎麼不說？」

最後，原PO直言，結婚10幾年來，婆家上上下下都很怕原PO揭開這段不倫戀，「我沒那麽壞...但也不是多善良的人，還好目前我也分居了，眼不見為淨。」

文章曝光後，眾網友紛紛掉下巴驚回，「這樣的家庭也能待在一起10年，真的奇葩」、「OMG我看到了什麼」、「這不是在日本愛情動作片才有的情節嗎」、「妳也滿奇怪的，正常人看到那一幕會給機會？甚至結婚嗎？我震驚了」、「如果是我一定會說，加油添醋地說」、「SOD原來都是真實事件改編」、「這是個什麼亂七八糟的家庭？妳都親眼目睹了，還能跟他結婚」、「這種男友妳也嫁的下去，真的神奇」、「明知這個男人婚前有問題，還是要嫁給他，浪費了十幾年的青春，這樣值得嗎」、「最不可思議的人，是版主自己」。

事後，原PO也回應，「所以我才說我自己也是個奇葩啊，我的朋友知道的，都說我腦子有洞！」

▼全場網友看傻眼。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

▲▼ 。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

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