乖巧女友上班2周就劈腿　網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

▲女友出社會2周，其實就劈腿了。（示意圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「我明明那麼用心...卻輸給一個認識沒多久的醫生。」一名男網友透露，女友很乖也不敗金，原PO還自認是寵女友魔人，像是上下課接送、付房租與買萬元禮物等。殊不知女友去醫院工作2個月就提出分手，事後原PO從友人口中得知，原來女友偷吃醫師，讓原PO難以接受「到底怎麼會這樣？」

一名男網友在Dcard表示，與女友大一就在一起，交往期間對她愛護有加，同居房租由原PO全買單、生日禮物也起碼萬元，轉眼間兩人都畢業出社會，女友找到醫院的工作，豈料才上班2個月就向原PO提分手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到近日，友人才暗中向原PO坦言，其實女友已和醫師在一起了，「而且間隔不到2周。」得知劈腿的殘忍真相後，原PO難以接受表示，大學為了寵女友，「我還去飲料店打工，上下學也都是我去載她，為什麼？我明明那麼用心...卻輸給一個認識沒多久的醫生。」

原PO也難過強調，自己眼中的女友不是拜金女，個性也非常乖，怎麼才踏出社會就變調了，「到底怎麼會這樣？我的人生到底為了什麼？」

底下網友卻歪樓回應，「拍拍，至少不是輸給+9，輸給醫師不冤枉」、「你完成階段性角色」、「最慘的恐怕是：那個醫生只是跟她打砲，根本沒有打算交往」、「可憐，幫人家養老婆」、「輸給醫生正常吧，沒什麼好說的，我前女友的現在男友也是醫生」、「當然選醫生，薪水屌打」。

有網友認真直言，「年輕女性沒見過世面的，會以為醫生是她們此生封頂可以遇到的男人，可能會感覺受寵若驚，但等到她們發現還可以遇到更好的，醫生就沒那麼吸引人了...但是也就離你更遠了」、「你們在一起多年，新鮮感肯定早就沒了，這時有個經濟不錯的新人出來追她，剛出社會目光短淺，很容易就被追走，不是你輸，是她太守不住，既然她是這樣的人，早點看清對你比較好，不然婚後被綠更麻煩」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

