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1年沒愛愛！老公自曝染菜花　「人妻1反應」驚呆全場：太聰明

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲今年幾乎沒行房，老公竟染上菜花。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「這些都不重要了...我已經提出離婚！」一名女網友透露，今年夫妻倆幾乎沒有交歡，怎料老公卻告知染上菜花，加上南部另一個家出現一台健身環，令原PO開始懷疑老公出軌。果真從LINE搜尋「菜花」2個字後，跳出另一名妹子大頭照，而老公也要對方去檢查一下，氣得原PO果斷提出離婚。

一名人妻在Dcard表示，老公今年開始對她越來越冷淡，「甚至性行為幾乎沒有」，不料前2個月時，老公突然告知染上菜花，要原PO也趕緊去醫院檢查，所幸事後報告出爐沒事。

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不過原PO也越想越不對勁，並質疑老公「好端端為什麼會得菜花？」原PO也前情提要直呼，老公常常去台南出差，而公婆在當地也有房子，因此一個月約有7至10天沒回家。

而近日原PO吵著去台南度假，能感覺出老公心不甘情不願，最後「挺勉強帶我去了」，一進公婆房子後，原PO驚見一台新的健身環，裡頭有別人的運動紀錄，瞬間觸動到女人的敏銳第六感。

趁老公洗澡時，原PO偷偷檢查手機聊天對話，「光是在LINE搜尋打『菜花 』兩個字，就發現他也叫另一個女生也去檢查。」當下原PO狂噴綠光，更氣得大罵「真的很噁...他和別人上床染性病，卻叫我去檢查？心態是怕連累我，還是覺得是我害他？」

面對老公超渣行為，原PO也決定不忍了，「這些都不重要了...我已經提出離婚，希望這種愚蠢至極的噁心爛事，都不要發生在大家身上。」

文章曝光後，網友紛紛佩服原PO的堅強與勇氣，「妳很棒，即時止損非常果斷」、「終於不是看到在這裡問：老公外遇染菜花該怎麼辦？聰明的女人，記得趕緊去打九價疫苗」、「好久沒看到像原PO這樣聰明的女孩了」、「夭壽，太可怕了」、「會叫你驗就代表他有亂搞，同性伴侶怎麼可能會得到」、「對話截圖保存！提告侵害配偶權」。

▼網友大讚原PO是聰明的女人。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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