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交往5周年「吃哪家最頂」　小資男列清單！網噴：是要談分手吧

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO認真求問，5周年吃哪間最頂？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多情侶會在交往周年當天，互送禮物或是吃好料慶祝。不過有一名小資男透露，交往5周年就快到了，於是他列出5店家，希望大家幫忙選「哪家最頂」，且浪漫又能有儀式感。沒想到文章曝光後，網友紛紛傻眼回應「是要談分手嗎」、「隨便吧，反正最後一次慶祝了！」

一名男網友在PTT上以「5周年要吃哪一家餐廳比較頂」為標題發文，他開門見山就列出5家餐廳名單，包括「A：大呼過癮、B：三媽臭臭鍋、C：老先覺、D：孫東寶、E：貴族世家」。

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不僅如此，原PO還求問哪一家比較浪漫，又能符合女生期待的儀式感呢？由於上述的餐廳偏向平價美食，且客人還要自行去自助吧拿食物，很難有浪漫又儀式感的氛圍，因此貼文曝光後，引發眾網友炸鍋討論。

一票人差點掉下巴直呼，「5周年吃這個，是認真問嗎」、「隨便吧，反正最後一次慶祝了」、「5周年吃完就沒下個周年了」、「應該是撐不到第6年了」、「是要談分手嗎」、「儀式感可以嘴對嘴餵她吃」、「談分手就A吧～女友大呼過癮」、「5周年吃這個，真是苦了那個女生了」。

不過也有人認真建議，「如果願意再拉高一點預算，錢都是不錯的選擇」、「最頂的就貴族吧，但我是會吃陶板屋」、「連石二鍋都沒有，太過分了吧」、「5周年帶女朋友去吃好一點吧，古拉爵考慮一下」、「不如在家自己煮一頓」、「去王品，不然就是去麥當勞雙人分享餐」、「火鍋竟然沒有六扇門，周年吃小火鍋好心酸」、「摩斯也是西餐」。

▼網友最壞預測，認為原PO「應該是撐不到第6年了」。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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