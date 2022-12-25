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喊女學員寶寶　教練男友「是賣課必要之惡」：買房不用錢嗎？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發現男友跟女學員互稱「寶寶」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

渣男金句讓網友「原地嚇到」！一位女網友表示，男友前陣子轉職當健身房教練，後來行蹤跟狀態都不太對勁，直覺一查LINE，發現男方居然跟女學員互稱「寶寶」。攤牌後，男友卻回「只是為了要賣課抽成的必要之惡」，還質疑她「一起買房的夢想難道不用錢嗎？該不會以為是出軌了吧？」讓眾人都看傻。

這位女網友在Dcard的感情板求助，「教練叫學生寶寶正常嗎？」提到男友前陣子換工作，到健身房當教練，可是過沒多久，行蹤跟狀態都有點不太對勁，也不再跟她分享近況，「直覺告訴我沒那麼簡單，從來沒看過他手機的我，破戒偷看了他的LINE，結果被我發現他跟一個女學生互稱寶寶？」

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互稱「寶寶」就算了，聊天內容還「極其下流」，噁心到她沒看完，當天也直接找男友攤牌，「沒想到他卻冷靜的說這沒什麼，還說只是為了要賣課抽成的必要之惡。」她就傻眼反問，「難道學員跟教練之間不應該保持距離、堅守底線嗎？」沒想到卻被反過來質問，「一起買房的夢想難道不用錢嗎？」「該不會以為是出軌了吧？」

原PO聽聞，一時之間不知道該回什麼，只覺得男友變得很陌生、很噁心，「到現在還接受不了，也覺得他這樣做沒有尊重和在乎過我的感受」，最後求助其他人，「我應該相信男友所說的必要之惡嗎？」

渣男行徑一曝，看得網友們極度傻眼，「相信？我真的原地嚇到」、「那妳就去叫妳主管寶寶，妳跟他說，這樣主管才會教妳絕活」、「還不分是要留著過年嗎」、「必要之噁吧」、「我教練不會叫我寶寶，只會叫我再蹲一下，給妳參考」、「一點都不正常，他後面還在情勒妳欸」、「渣男語錄之一：妳該不會懷疑我出軌吧？」

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