曖昧男突送金戒指…回家「床戰3回合」　妹子一看他手機頭皮發麻

▲示意圖，和本新聞無關 。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人的聖誕節會和重要的人一起過。一名女網友表示，近來認識了一個很聊得來男生，2人就一起度過了聖誕節，也有收到禮物，且激戰了3回合。未料事後看到對方的手機，才發現對方早已結婚，而且還有小孩，「我現在是滿滿的罪惡感」，也回想起年初的算命結果，直呼頭皮發麻。

原PO在「Dcard」發文表示，和那個男生是在月初認識的，對方隻身來台北工作，2人這一個月都聊得很熱絡，個性也很合得來，於是想要嘗試相處看看，還一起度過了聖誕節。男方當天還送了金戒指，並告白說「我的生命中遇不到第2個像妳這樣特別的人」，由於她上一段感情被傷得很深，因此這句話讓她聽了既驚喜又感動。

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原PO透露，之後2人一起去了耶誕城，就回到男方住處激戰3回合，但結束之後她一直覺得心裡很不踏實，查看了對方的手機才發現，「我的天！他居然已經結婚還有一個小孩，老婆、小孩都在中部」，看完之後有滿滿的罪惡感，也讓她回想起月初時曾找命理師占卜，「結果說我會變成小三，覺得頭皮好麻」，現在不知道該怎麼辦。

文章曝光後網友紛紛表示，「不要毀了別人的人生，更不要毀了自己的人生」、「是他渣，如果不想再有罪惡感，直接斷乾淨、俐落的離開，不用跟他廢話」、「趕快跑走啊，繼續下去」、「別當小三，他若願意要妳，就會為了妳先離婚，不然最後就是自己受傷而已，沒別的，妳只是被圖新鮮感而已，損失青春和時間，還能得到什麼」、「不要越陷越深，趕快即時止損」、「我曾經也是跟一個男生曖昧到上床，後來才發現他根本就有女朋友」。