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社會 社會焦點 保障人權

涼麵闆娘偷情性愛片遭散布！「前男友」鐵門縫偷拍　綠夫怒告吞敗

▲▼鐵捲門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北一家涼麵店老闆娘偷情時，被何姓男子透過鐵門縫偷拍，丈夫認為何男是妻子的「前男友」，也對他提出侵害配偶權告訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北市三重區一間涼麵店老闆娘於白天拉下鐵門，在店內跟一名男子全裸激戰，遭何姓友人透過鐵門投信口，將過程拍下並外流到網路上，被各大社群網友持續瘋傳。影片中的女主角看到自己的「壞壞片」，火大跑去派出所報案提告，被綠的丈夫與老闆娘離婚後，也對何男提告侵害配偶權，表示何男也是妻子的「前男友」。台南地院審理，因證據不足，判丈夫敗訴。

據了解，這名涼麵店老闆娘因身材火辣、長相清秀，在網路上有著不小的人氣，也因被外送員騷擾而登上過新聞版面。沒想到，她於今年3月31日在休息時間拉下鐵門，與男友人在店內激戰，卻被何姓男子拿手機伸入鐵門投信口偷拍，並將性愛影片散布出去。案件爆發後，何男的身份也被起底，原來他在涼麵店樓上租屋。老闆娘的丈夫事後除了對性愛片男主角求償並達成和解，也對何男提出侵害配偶權告訴。

丈夫指控，他和妻子結婚11年，於今年5月離婚。而偷拍影片的何男是妻子第1個出軌對象，兩人從2019年認識妻子後曾交往4個月，分手後何男常來涼麵店耍賴、索吻，撫摸妻子身體，還在今年3月31日在涼麵店外，先拍攝招牌和門牌，再透過鐵門投信口縫隙偷拍，將妻子和另一名外遇對象發生性行為的畫面錄影下來，想拿性愛影片威脅妻子就範。因妻子拒絕何男要求，何男竟將影片傳給不知名人士，種種行為都破壞他和妻子的婚姻幸福，讓他深感痛苦，他要向何男求償精神撫慰金50萬元。

全案審理時，何男否認將性愛影片散布到各大論壇，且表示根據涼麵店內監視器畫面，他擁抱人妻時，都被人妻推開，就算他對人妻有愛慕之情，也難因此就說他有侵害配偶權。

老闆娘則在自白書證稱，因何男搭訕她，打名片電話示好，兩人才認識，「但始終沒有進一步，但他會向我討親討抱的，一開始拒絕，後來妥協，但期間他都是有女朋友的狀態」、「何男有追求過我，但我表示我要我的家，無法跟他在一起」。

法官查看老闆娘和何男的LINE訊息，老闆娘曾對何男表示「我對你的感情是真的」、「你也是三心二意的」、「4個月就被你甩了」、「一直想找免錢的幹，你根本不負責任也不管我有沒有同意，對我毛手毛腳有吧？」，訊息雖與老闆娘自白書對話內容不符，但也未顯示雙方有性交或親密行為，而根據麵店監視器，老闆娘面對何男擁抱、牽手，也有推拒、閃避行為，不能證明雙方有不正常男女交往，另何男偷拍屬妨害秘密及散布猥褻物行為，與侵害配偶並無關係，因證據不足，判丈夫敗訴，全案還可上訴。
 

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