新北率先響應惜食兼做公益　汐止農會開設9處「農好食光」據點

▲汐止農會開設9處「農好食光」據點。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推動惜食分享理念，新北市政府農業局輔導汐止農會於該會「汐心農情館」推出「農好食光」惜食分享櫃位，店內販售在地小農種植的生鮮蔬果，以及全台精選農漁特產及加工品，銷售據點與農會各辦事處結合，農會也會在各個節慶辦理促銷活動，市民朋友到農會挑選年貨時，也可到惜食專區選購同樣美味的格外品，為減少食物浪費盡一己之力。

汐止農會響應新北市政府惜食分享政策，在其信用部、社后、橫科、白雲、大新、中興、中正、樟樹及大同等9處汐心農情館，設置「農好食光」惜食分享櫃位， 據點販售的格外品蔬果與即期農產加工品，商品品質優良，價格便宜。另外農會也將即期未銷售商品捐贈弱勢社福團體，在落實推廣惜食理念之餘，兼顧社會公益。

▲民眾於汐止區農會惜食櫃位挑選商品。

汐止區農會總幹事李俊伸表示，汐止農會長期支持食物不浪費理念，汐心農情館沒有銷售出的農產品，不會丟棄浪費，而是會分送給在地民眾或捐贈食物銀行，本次響應市府惜食分享政策，正式成立「農好食光」惜食專區可謂順水推舟，讓更多民眾知道惜食的重要性。

李俊伸說，台灣早期物資不豐沛的時代，農村社會的農民早將惜食惜福的理念深植心中，「農好食光」這個名詞就是農會同仁一起想出來的「攏好！呷完！」的諧音，也象徵這些農產品都很好，一起吃完不要浪費的惜食理念，農會以「農」為本，在現今物資豐沛的時代，更要將上一代惜食惜福的理念傳遞下去！

▲汐止區農會於9處汐心農情館，設置「農好食光」惜食分享櫃位。

農業局長李玟表示，惜食分享符合聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）消除飢餓、責任消費及生產等目標，汐止區農會率先響應新北惜食分享網政策，相關惜食分享運作模式與機制，共同響應永續發展目標。

李玟說，未來農業局也會陸續與其他農會合作成立惜食推廣專區，讓消費者對惜食有更多的認識以及實際參與的管道。對惜食議題有興趣的朋友也歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專或「新北惜食分享網」關注惜食新知。

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