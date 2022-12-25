基隆第22屆157里長就職　謝國樑：走動服務與里長密切合作

▲基隆第22屆157里長就職典禮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（25日）下午在文化中心演藝廳舉行第22屆里長就職典禮，包括新科議長童子瑋等各界賢達到場觀禮，以「基隆市的大里長」自許的市長謝國樑，親自頒發當選證書及賀匾給全市157位里長。謝國樑強調，未來將以走動服務與里長密切合作推動施政工作。

▲新科議長童子瑋等各界賢達到場觀禮。

謝國樑表示，在座157位里長是各里的里長，他自己則是基隆市的大里長，未來他一定會尊重所有里長來自地方的建議，為里民服務的心態，他也特別要求民政處長張淵翔，未來一定要與里長好好配合，達成為里民、為市民服務的目標，積極透過里長做更好的地方施政。

謝國樑強調，「到處走動」是他未來最重要的服務方式，隨時用行動的方式深入城市的各個角落，瞭解市民跟城市的狀態，一定比坐在辦公室裡更有效率。

【更多新聞】

►關鍵票助民進黨！基隆議長藍變綠 國民黨張芳麗跑票：明天退黨

►宣誓就任第19屆基隆市長 謝國樑：電動機車將納入113年預算

►快訊／基隆市議會龍頭童子瑋16票勝出 為民進黨注入一劑強心針

►基隆正副議長恐變天！民親二黨組超黨派聯盟 親民黨2票挺童子瑋

►14年前碧砂漁港浮屍案 項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家