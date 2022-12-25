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父出席見證許淑華就職　林明溱為父女倆抱屈：民進黨抹黑無效

▲許天送（左）出席見證女兒許淑華就任南投縣第19屆縣長。（圖／南投縣政府提供）

▲許天送（左2）出席見證女兒許淑華就任南投縣第19屆縣長。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是各縣市首長等民選公職人員就職日，也是西洋聖誕節，新任南投縣長許淑華結束就職活動後就立即上工，沒有時間陪伴家人過節，不過久未公開露面的許淑華父親許天送，也親臨現場分享女兒出任百里侯的光榮時刻。

曾任南投市民代表會主席的許天送，堪稱許淑華在政壇闖蕩多年的最重要推手和支持者，已80高齡的他今天偕妻子低調現身就職典禮會場，於第一排入座，司儀逐一介紹來賓時，年老體衰的許父仍賣力起身向全場來賓揮手致意，隔座的許淑華趕緊上前攙扶，表達對父親的敬愛，在場的卸任縣長林明溱也向許父寒暄慰問。

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／南投縣政府提供）

許淑華參加就職典禮結束後，先轉往南投縣議會恭賀縣議員就職，隨即回到縣府辦公室批文，第一件公文發文給中央及地方，並說明「淑華已於111年12月25日宣誓就任本縣第19屆縣長，同日接篆視事」，同時批定副縣長王瑞德等人的任命案。

▲許淑華正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／記者高堂堯攝）

▲卸任南投縣長林明溱（中）到場問候許天送。（圖／記者高堂堯攝）

媒體聯訪時問及，就職典禮結束後是否回家陪伴家人過個輕鬆的聖誕節？許淑華則表示，雖然今天是周日，整天行程依然滿檔，沒有預留陪家人的時間，但父母親來參加就職典禮讓她很開心，因為過去三屆立委就職都是在台北，長輩行動較不方便，一直都沒有機會參加，如今就職縣長，終於能讓父母分享這份喜悅和榮耀。

由於許天送曾有槍砲彈藥等刑案前科，另在市民代表任內開設理容院、由許淑華擔任總會計和股東，成為民進黨在競選期間抨擊「黑道治縣」的箭靶之一；林明溱致詞時表示，今天許爸爸許媽媽都在座，這次許淑華競選縣長時，對手民進黨窮盡抹黑之能事，但南投縣民非常有水準和智慧，不會因文宣抹黑就改變觀感，也讓對手的烏賊戰失效。

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