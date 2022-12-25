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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拚桃園善好！張善政：團隊要堅守法治精神　積極興利除弊

▲張善政就職

張善政宣誓就職，由數位發展部長唐鳳擔任監誓(交)人。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第三屆市長張善政25日上午9點、在市政府大禮堂舉行宣誓就職，由數位發展部長唐鳳擔任監誓(交)人。市長張善政表示，他將與新的市政團隊全力以赴，用最好的政績回報桃園市民的託付，市政團隊必須看到市民的需要、解決市民的問題，也要堅守法治精神、積極興利除弊，打造桃園成為安全、宜居、文化和經濟並進的新都會。

▲張善政就職

▲移交印信。（圖／市府提供）

張善政強調，新的市政團隊今天上任後，桃園市政將不斷進步，期盼所有市民朋友繼續為桃園團隊加油，讓桃園成為一個更不一樣的城市；張善政同時勉勵市政團隊秉持謙虛態度，隨時改善及優化，不負所有市民的期待，成為最棒的團隊。

▲張善政就職

▲新市政團隊宣誓就任。（圖／市府提供）

張善政也對未來共同打拚的市政團隊有四個期許，包括專業、熱忱、效率及操守，未來市政團隊務必落實這四項原則。此外，將來桃園不只有形的建設需要推進，所有城市管理及公共服務也要能跟得上腳步，市政團隊必須看到市民的需要，解決市民的問題，也要堅守法治精神，積極興利除弊，打造桃園成為安全、宜居、文化和經濟並進的新都會。

▲張善政就職

正式上任後，他會加緊腳步推動各項政見，讓政見付諸實施，對於許多市民非常關心的公共建設安全，他將立即邀集學者專家組成公共工程體檢委員會，以公正專業態度完整檢視公共工程品質，務必讓市民能夠安心、放心使用公共設施。此外，市府也將針對捷運及航空城等重大建設，建立進度督導機制，讓工程進度透明，且進度也務必符合市民的期待。有關許多通勤朋友關心的1280月票政策，他將立即與中央協調，並邀集台北、新北及基隆攜手推動，期盼嘉惠北北基桃近千萬民眾的福利。

▲張善政就職

卸任市長鄭文燦於移交印信後致詞恭喜張善政市長獲得市民的信賴與託付，榮任桃園市第三屆市長，相信站在新的起跑點上，一定會發展得更好，他衷心祝福張善政市長，讓桃園蛻變為更好的城市。

前桃園縣長、國民黨黨主席朱立倫以及前縣長吳志揚、藍營立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、張育美和柯志恩、李鴻源等各界人士千人前往觀禮；張善政亦在就職典禮結束後，隨即前往市長室批閱接篆視事及人事令2份公文後，前往市議會恭賀同日就職的市議員及甫選出的正、副議長。

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