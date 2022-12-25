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澎湖縣長陳光復宣誓就職　拚縣政「1小時當2小時用」

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣第19屆縣長宣示就職典禮於25日上午在文化局演藝廳隆重舉行，新任澎湖縣長陳光復表示，將以謙卑誠懇的態度，透過完善的政策規劃與高執行力，帶領澎湖向前行，讓鄉親獲得更全面的照顧，同時也期許縣府團隊為了鄉親的幸福，要認真打拼把1小時當作2小時使用，同時以包容合作取代分歧對立，讓澎湖幸福，成功達陣。

▲▼ 澎湖縣第19屆縣長交接 陳光復宣誓就職。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖縣長陳光復今天上午宣誓就職 。（圖／澎湖縣政府提供）

第19屆澎湖縣長宣誓就職暨交接典禮，25日上午9時，在文化局演藝廳舉行，由政務委員羅秉成擔任監誓人，卸任縣長賴峰偉交接印信給陳光復，承接治縣重責，包括縣府行政團隊及各界貴賓、地方鄉親數百人蒞臨觀禮，典禮簡單隆重。

▲▼ 澎湖縣第19屆縣長交接 陳光復宣誓就職。（圖／記者陳韋男攝）

▲第19屆澎湖縣長宣誓就職暨交接典禮，由政務委員羅秉成擔任監誓人，卸任縣長賴峰偉交接印信給陳光復 。（圖／澎湖縣政府提供）
陳光復說，澎湖好政，幸福達陣，會率領縣府團隊，讓縣民得到最全面的照顧，澎湖軍公教離島加給年資加成3離島同級，興建社會住宅以及補助老屋整建落實居住正義照顧青年，要為澎湖重要的漁民鄉親，修改刪除不合宜的漁業法令來保障漁民生計，也將推出入籍與在籍澎湖的大專院校學子每年1萬元交通補助，來照顧學子減輕交通負擔，並爭取澎湖長者每年1萬5千元的敬老金，以及協助新住民二代人才培育、教師教育專業化、計畫型人員準時發薪等等照顧政策都將逐一落實。

醫療品質的改善，則是透過成立澎湖醫療救護基金，解決緊急交通醫療後送需求，澎湖縣民在台救護車補貼，創造優質醫療環境。同時推動9歲～14歲兒童免費接種九價HPV疫苗、30歲以上縣民成人健檢部分補助、60歲以上縣民免費接種肺炎鏈球菌疫苗、65歲以上長者假牙補助，全口4萬，半口2萬等政策來守護鄉親的健康。

除了讓澎湖孩子幸福成長，也要分擔父母養育孩子的負擔，將推動2歲以下幼兒補助尿布奶粉每月1,500元，月嫂來澎湖享優惠等，照顧地方孕媽，以及國小學童制服、文具、校外教學費用的補助，設置室內共融遊戲場，讓孩子冬天免颳風夏天避烈曬，強化特色體育課程的發展與AI智慧科技課程推動，促進學生社團發展的大型社團成果展等政策的推動與執行，讓澎湖孩子不只幸福成長，還要幸福茁壯。

在觀光層面將增設室內展示空間，讓遊客於室內駐足停留，澎防部營區歷史建築等部分優先開放，強化軍事觀光的內涵，在淡季時持續推動冬季運動賽事、民俗慶典、地方文化、冬季阿兵哥回娘家享好禮等活動配合專案機票優惠，增加國旅競爭力，串聯永續教育意義打造海洋生態觀光樂園，加速水下博物館啟動，採用元宇宙及沉浸式科技，開拓客源，再創百萬觀光的佳績。

增強地方產業與發展，將力推增設新兵訓練中心，促進在地經濟，縣府歷史建築轉型文創會展場域，納入青年創業空間，鼓勵個體創新，建立招商及產創輔導多元平台，成立智慧科學園區，鼓勵就業，同時整合農地，吸引青農返鄉、青農來澎，為澎湖農業帶來新力量，並協助農漁民冷鏈需求增建冰廠設置，強化通路行銷。開辦青創空間、基地，提供青年二年免費創業空間。專辦窗口提供創業輔導資源、資金籌措與媒合。

陳光復期許各局處首長要與時間賽跑，1小時當作2小時使用，為了鄉親的幸福，為了澎湖的發展，一起攜手努力打拚，同時以包容合作取代分歧對立，來替鄉親爭取最大福祉。

會後，陳光復在百世多麗B1第一會議室舉辦就職記者會，陳光復說明施政願景與理念，強調嶄新縣府團隊「澎湖好政，幸福達陣」，全面就澎湖的社會福利、教育品質、觀光產業、海洋資源永續、醫療提升等層面努力，最短的時間內交出成績單，拼出澎湖更美好未來。

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