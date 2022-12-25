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翁章梁宣誓就職　先批三份公文「接下來4年任期的第一步」

▲▼ 嘉義縣長翁章梁第二任期就職，首日批示三份公文「嘉縣前瞻委員會」、「校園課桌椅汰換」、「生育加碼補助」 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁第二任期就職 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣第19屆縣長翁章梁以62.85%高票連任， 12月25日上午宣誓就職，以「勇敢超越，追求更好」的精神，繼續完成未來四年縣政發展。就職典禮結束後隨即批示三份公文，分別代表嘉縣整體發展、教育、改善少子化三大面向，未來將繼續在嘉義縣各領域繼續轉型。

翁章梁107年就職時批示的第一份公文為補助老人裝假牙，第二任就職當天批示三份公文，分別是「成立農工大縣前瞻策略委員會」、「核定公立各高中小課桌椅汰舊換新計畫」、「生育多胎加碼倍增補助」。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁第二任期就職，首日批示三份公文「嘉縣前瞻委員會」、「校園課桌椅汰換」、「生育加碼補助」 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁自108年上任起，推動馬稠後後期產業園區開發、亞洲無人機AI創新應用研發中心開發、民雄航太園區規劃、中埔及水上產業園區規劃及動土、嘉義科學園區規劃開發及水產精品加值園區開發與招商，落實「農工大縣」轉型目標，如今為布局全縣產業發展面貌，邀請產官學研各方菁英，成立「農工大縣前瞻策略委員會」，共同商議發展主軸，除了政策諮詢建議外，將善用在地產業優勢，加強群聚效益，帶動產業區域鏈形塑。

翁章梁說，三個月內前瞻策略委員會將會提出實際的改革行動綱領，讓府內各團隊與產官學領域步調一致，順利推動全新政策。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁第二任期就職，首日批示三份公文「嘉縣前瞻委員會」、「校園課桌椅汰換」、「生育加碼補助」 。（圖／嘉義縣政府提供）

另外嘉義縣國中小課桌椅自民國93-94年陸續更新16,000套，至今未再編列經費改善，考量大多學校課桌椅已使用超過15年，桌面凹凸不平搖晃嚴重。經統計需汰換的課桌椅為21,983套，以一套木製新型課桌椅單價1,600元估計，總計採購需求預算為新台幣3,517萬2,800元，未來由嘉義縣政或委由學校統一進行採購訂製木製新型課桌椅，木製課桌椅之強度及安全性應符合CNS(經濟部中國國家標準)14430之規範，預算編定後預計於112年上半年進行規格擬定及招標作業，並於112年底前全數完成汰換作業。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁第二任期就職，首日批示三份公文「嘉縣前瞻委員會」、「校園課桌椅汰換」、「生育加碼補助」 。（圖／嘉義縣政府提供）

為改善嘉義縣少子化的問題，鼓勵年輕父母生育，縣府編列預算降低家庭經濟負擔，自112年起新上路的生育補助政策，生產第2胎新生兒2萬4,000元、第3胎新生兒發給3萬6,000元、第4名胎以上新生兒發給10萬元；另雙胞胎新生兒發給3萬6,000元、三胞胎新生兒發給7萬2,000元，補助倍增，生越多獎勵越多，讓年輕人敢生、願意生。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁第二任期就職，首日批示三份公文「嘉縣前瞻委員會」、「校園課桌椅汰換」、「生育加碼補助」 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，少子女化問題無法完全靠津貼補助來改善，需要建構完善育兒環境為首要政策，縣府不只加碼生育補助，也推出相關政策，包括新生兒大禮包、弱勢家庭到宅坐月子服務、育兒指導、現正營運及規劃多處嬰幼兒平價、優質及近便性的公托家園、托嬰中心及親子館等，落實嘉義縣婦幼政策。

翁章梁表示，三份公文是接下來四年任期的第一步，分別代表不同領域的成長，接下來會帶領縣府團隊繼續努力，感謝各位鄉親的支持，過去以農工大縣為努力目標，如今不只要讓農工大縣繼續前進，還要「勇敢超越，追求更好」。

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