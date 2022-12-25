高虹安就職：撤銷選舉期對媒體訴訟　若查實「大祕寶」交檢調

▲高虹安在花敬群部長見證下，從前代理市長陳章賢手中接過印信。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安今日宣示就職正式上任，上午於新竹市府會議廳、在監誓人花敬群部長的見證下宣誓誓詞，從前新竹市代理市長陳章賢手中接過市長印信，之後與新出爐的市府團隊合影，並簽下市長任期內的第一份公文。

高虹安致詞時表示，感謝一個月前，超過9.8萬名新竹市民的託付，會用超過一百分的努力，全心全意推動新竹市政。除了競選期間推出的政見，以「拼新竹成為國際科技都」作為政策目標，同時也要為長輩們打造一個更有尊嚴、更無憂的樂齡生活、為青年們提供更好的創業與求職環境，讓更多元的創意在新竹市扎根發芽，從新竹市起步，走向世界、為新竹市每一個爸爸媽媽以最小負擔享受最大的幸褔，並吸引更多年輕家庭來到新竹市定居。

高虹安說，政黨輪替是民主政治的常態，但這不意味著得全面推翻過去市府的政策，承諾將留下好的政策，蓋到一半或還沒修繕完成的公共工程，也會在兼顧品質與財政紀律的前提下，盡速完成。

▲▼高虹安今日宣示後正式上任就職。





她也宣布，選舉期的紛擾畫下句點，為了更能專心市政，促進社會和諧，將對選舉期間的媒體訴訟撤告，讓第一線媒體工作人員不再訟累，也盼望未來媒體能自律且公正依實報導。

對於新竹市民想要清查「大祕寶」的聲音，高虹安說，會逐一檢視新竹市府過去的公共工程等流程，如果確實有違法情形，會交由檢調調查。

▲▼高虹安送走前代理市長陳章賢後，簽下第一份公文。

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