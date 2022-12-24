「不能低估民進黨無恥程度」　柯文哲曝「老郭」也很關心高虹安

▲柯文哲。（資料照／台北市政府提供）



實習記者李密／台北報導

新竹市長當選人高虹安因涉詐領立委助理費案，被以貪汙罪60萬元交保候傳，後續動向引熱議。台北市長柯文哲接受《遠見》專訪時透露，鴻海創辦人郭台銘非常關心高虹安近況，預估接下來民進黨政府、側翼會連番出動發起罷免。，「絕不能低估民進黨無恥程度」。他透露就連郭台銘也十分關心高虹安，不過等到明後年，可能就會換成他自己被這些手段輪番伺候。

面對子弟兵遭綠營側翼圍剿，柯文哲認為這方面不能低估民進黨的能耐，「我每天發LINE發到半夜」，柯文哲預測民進黨政府接下來一定會起訴高虹安，也會發起罷免，「絕不能低估民進黨無恥程度」。他透露就連郭台銘也十分關心高虹安。

對於高虹安選後即面對一連串司法調查，柯文哲質疑，在88槍案件未解決，新竹12億球場、100億火車站都不管的狀況下，民進黨整天圍剿高虹安，「完全不符合比例原則」。他也曾詢問新竹市議長為何不拿出帳目，結果對方表示棒球場預算僅有3億是市政府編列，其餘都來自前瞻計畫撥款，帳目不可知。

柯文哲以北市府與龍隊合作整修天母棒球場為例，當時北市府僅花8000萬整修，其餘皆與球團協商，由他們支付4000萬元整修廁所與大螢幕。全部只花1.2億台幣，為何新竹棒球場要花費12億？此外，除了花費16億的關埔國小還沒蓋好，新竹大車站預算更是誇張，雖受到通貨膨脹、原物料上漲影響，工程費追加預算情有可原，但新竹大車站預算自60億增加至104億，整整上漲快100%，非常不合理。

▼新竹棒球場。（資料照／新竹市府提供）

