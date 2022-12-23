竹市副議長余邦彥撤回退黨聲明「續留國民黨」　他證實：相忍為黨



▲新竹市副議長余邦彥因選前倒戈高虹安，在黨內爭取副議長連任時引起意見分岐。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市副議長余邦彥日前在黨內假投票爭取連任失利，22日他在臉書PO出「退黨聲明」，事隔一日劇情再度翻轉。今日傳出市黨部積極勸說余邦彥留下，勸退原本出線的副議長候選人陳慶齡，由余邦彥繼續與現任議長許修睿搭配爭取連任。

新竹市議會國民黨團日前進行議長、副議長假投票，議長部分許修睿獲得100%通過，無懸念成為國民黨推派的議長候選人，然後副議長人選卻幾番爭執不下，有部分議員認為余邦彥在選前倒戈高虹安，黨中央應該要坐出處分，不適合參選副議長，但也有議員認同余過去四年的付出與能力，支持余爭取連任。

▲「退黨聲明」在新竹市國民黨內造成發酵，一日之內出現逆轉。（圖／翻攝余邦彥臉書）

組發會主委許宇甄21日南下主持副議長假投票，最後余邦彥以2票之差敗給陳慶齡。22日余邦彥無預警在臉書PO出「退黨聲明」，也讓黨內人士憂心「國民黨沒有分裂本錢」。

▲陳慶齡(左)證實退出副議長選舉轉支持余邦彥。（圖／記者陳凱力攝）

《東森新媒體ETtoday》記者向余邦彥本人求證並未獲得回應，而原本的副議長人選陳慶鈴則向記者證實，國民黨沒有分裂的本錢，如果因為自己而讓余邦彥退出、國民黨少了1席，勢必會影響之後的立委、總統大選。

「國民黨14席議員一個的都不能少」陳慶齡說，如果因為國民黨內部分裂，讓民進黨見縫插針拿下執政權是他不樂意見到的，因此已經向余邦彥表明願意退出，轉支持余出來選，余邦彥已表示同意，這幾天他也陸續拜訪其他議員爭取連任。

至於昨日余邦彥已經PO出「退黨聲明」，之後是否要再重新加入國民黨才能選，陳慶齡則說，余的退黨申請還沒到黨中央，不具效力，他仍是國民黨員，沒有重新入黨的問題。

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