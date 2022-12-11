百歲人瑞喜喪！子孫靈前打成一團　72歲兄頭骨破裂送醫不治

▲關西鎮上發生子孫在父親靈前扭打，哥哥被推倒送醫不治。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西鎮一名宋姓人瑞日前喜喪，沒想到子孫們卻在靈堂前因瑣事大打出手，兄弟叔伯扭打成一團，過程中哥哥被推倒在地，頭部遭重創昏迷，送醫後傷重不治，弟弟與侄子則因傷害致死罪嫌移送偵辦。

被推倒不治的是72歲宋姓哥哥，平日百歲父親與62歲弟弟同住，他自己則與子女另住。宋哥昨天帶著兒子一起回到關西老家，想與弟弟討論父親喪葬事宜，結果卻與弟弟意見不合發生口角，弟弟情緒激動將哥哥推倒在地，造成他頭部與地面重創，送醫後發現頭骨破裂、顱內出血，今日清晨不治。他的兒子隨後前往警局報案，目前全案已交由警方受理調查。

死者兒子氣憤表示，爸爸被推倒後，叔叔與堂弟還嗆聲「起來再打啊」，追著爸爸一陣猛打，認為爸爸是被他們倆活活打死的。

▲兄弟叔伯扭成一團，過程中哥哥被推倒在地，頭部遭重創昏迷，送醫後傷重不治，弟弟與侄子則因傷害致死罪嫌移送偵辦。

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