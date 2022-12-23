高虹安喊查大祕寶　郭正亮爆：徹查「這兩案」 政界倒台四分之一

▲新竹市長當選人高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安日前表示徹查「大祕寶」，上任後將組公共工程查核小組或委員會，鎖定新竹棒球場、關埔國小、兒童醫院土地變更等三大案。對此，前民進黨立委郭正亮22日指出，若能將太陽能光電案及8千億前瞻預算案查清，政界大概要倒台四分之一。

郭正亮22日於政論節目《新聞大白話》中表示，檢調行使程序給人家感覺就是雙標，對宜蘭縣長林姿妙選前動作很大，對高虹安也是趕在12月25日宣誓就職之前搞大動作。郭正亮爆料，台南太陽能光電案絕對不是只有台南有，而是全國都有，因為台電給付價非常高，坦白講是暴利。

郭正亮說，高虹安如果要追新竹棒球場，那原來預算才從3億追加到13億，關埔國小則是追加至16億，類似的前瞻預算8千億是怎麼花的？太陽能光電案與前瞻預算8千億在各地片地開花，中間有多少政商勾結？光是這兩個大案把它查清，政界大概要倒台四分之一，因為當中的裁量權太大了，它不是依法的預算，然後科目又很籠統，容許的空間太大。

「太陽能是因為暴利擺在前面，每個人都要爭。」郭正亮認為，若要整合土地就要經過很多單位，包括水利單位、農業單位等，可以說是一大堆問題，每個程序都要跑，但重點是「誰來幫你？」

郭正亮強調，既然要搞這兩種讓行政權有這麼大空間可以介入運作的大筆預算，包括太陽能光電、前瞻預算，到目前為止，他看到的是貪汙案抓得極少，「就知道你這個司法單位在幹嘛。」