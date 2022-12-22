「新竹吐血亡媽留獨子」逆轉　帳戶列警示「清寒證明」來源曝

▲新竹「行善紅人」陳在斌在網路募款引發爭議。（圖／翻攝網路，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹「行善紅人」陳在斌在臉書貼文表示，一名11歲男孩因母親驟逝，「獨留」人間，向網友募款協助男孩進行喪葬事宜。沒想到陳在斌被網友爆料，看見他在郵局與男孩姑姑提大量現金買墓地，亡者女兒更跳出來駁斥「我們家不是單親，姑姑並非唯一親人」，新竹縣社會處調查後也發現事實與呈現出來的差很大。

在新竹頗有名氣的行善紅人陳在斌日前於臉書貼文表示，11歲的男孩因媽媽吐血，一夜之間天人永隔，附上男孩與靈堂照片，標註「#一直哭在靈堂冰冷的大體哭著叫媽媽起來…」，並表示「懇請各自的愛心，伸出援手幫忙100、200，隨緣功德，帳戶是姑姑的帳戶，直接協助家屬就好」，之後網友不斷貼出自己的捐款回應，金額數百到數千不等。

▲有網友在PTT爆料指稱，看見陳在斌與男童姑姑前往郵局，要將戶頭內的大批現金轉出、提領。

新聞曝光後湧入大批網友痛罵「政府在幹什麼」，認為社福單位嚴重失職，沒想到還不到一天，事件又大翻轉。

先有網友在PTT爆料「我並不清楚這家庭的實際經濟狀況，但PO出募款的資訊的人非常有問題，上周在郵局遇到自稱該男孩的姑姑跟某救護協會理事長，要從該姑姑帳號轉出跟提領大筆現金，因為金額非常大，行員照規定要詢問目的，理事長說的理由是買墓地（蛤？），當下問這位理事長是誰也不肯說，行員跟主管覺得非常奇怪就報警，但在警察來之前這位理事長就跑，警察就詢問了一下說是不是這個人」，他很懷疑捐款是否會用到小弟身上，「姑姑有沒有問題不清楚，但募款匯到姑姑帳號也是蠻奇怪的。」

之後弟弟的姐姐也出來澄清，「他唯一的親人不是只有姑姑，弟弟還有『爸爸』，並不是單親媽，雖然經濟上家裡是真的貧窮」，但希望想幫助弟弟的善心人士，能清楚家中的狀況。

▲男童的姊姊跳出來澄清，社會處也證實，所為的「清寒證明」並無法律效益，只要向村里長申請，由村里長認定即可出單。

針對網路紅人頻繁行善、違法高調募款，新竹縣政府也非常頭痛。經社會處了解，該匯款帳號疑似已被檢舉詐欺、列為「警示戶」，所以之後的匯款都無法匯入。

男孩除了不在身邊的父親外，還有外婆、已經成年的哥哥等家屬，並非「網紅善人」所說的「只剩唯一的親人姑姑」，且男孩家中雖不富裕，但並不符合低收、中低收的資格，陳姓網紅雖在臉書貼出「清寒證明」，但實際上「清寒證明」並無法律效益，只要向村里長申請，由村里長認定即可出單，與網友認知的「低收入戶」根本是兩回事。

▲逆轉新聞出現後，陳在斌在臉書喊冤，並PO出姑姑的感謝對話。

新聞曝光後社會出派員向家屬、學校、當地里長了解，並表示可以提供協助，不過家屬並未向社會處提出要求。縣長楊文科也透過橫山社福中心轉達關懷慰問，提供安置及弱勢兒少緊急生活補助資訊，以及聯繫尖石鄉公所，申請兒少緊急生活補助，另與縣教育局聯繫，確認男童在校就讀狀況，後續將由校方通報脆弱家庭予中心進行開案服務追蹤關懷。

男童的主要照顧者是嬸婆，她經營養雞場，就住在男童家隔壁，也表明「有意願撫養男童，無須安置」，男童表達願意與嬸婆共同生活，除此之外，男童另一名同母異父的成年兄長，已在外工作，可提供部分經濟協助。

事實上，陳在斌募款發生多次爭議，《東森新媒體ETtoday》也多次報導，包含：

新竹「善人」幫籌錢葬父 募621萬吞310萬！14歲少年：1毛未拿

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社會處也提醒民眾，捐款前務必多方查證。

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