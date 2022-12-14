巴掌事件帶衰！頭份太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

記者蔡文淵、陳凱力／苗栗報導

苗栗頭份太玄宮近日因墨龍中壇元帥起乩時，重甩女信徒巴掌引起輿論撻伐，太玄宮則態度強硬，發聲明駁斥「乩身打信徒」並非事實，揚言採取法律行動，只是，太玄宮還沒告，民眾行動力更勝，已經先檢舉對方「新增違建」。

▲苗栗頭份太玄宮遭民眾檢舉違建。（圖／翻攝太玄宮臉書）

太玄宮被網友爆出「墨龍中壇元帥」的乩身莫名其妙突然爆打女信徒巴掌，由於「賞巴掌」動作太過爭議，引起網友批評，三名疑似宮廟的工作人員竟在臉書反嗆「已經很累了，為了我們的信仰...還要遭受這些人攻擊，神明有祂做事的原則，言論、網路攻擊都看膩了，你們就沒別的事情去做嗎？」「你們今天這群雙（酸）民惡意地謾罵，我相信你們在挑戰的對象將會是上天，你們即將承受天罰」，貼文內容引起群眾強烈反彈。

▲太玄宮雨遮遭民眾檢舉。（圖／記者蔡文淵翻攝）

太玄宮昨日凌晨突然發布聲明，表示「乩身打信徒」影片並非事實，呼籲外界別再發表攻擊或批評之言論，「否則將依法處理」。

只是，太玄宮還沒開「吉」，民眾手腳更快，今日傳出有民眾已將太玄宮位於頭份市信義路的宮址檢舉到縣政府，檢舉函中還附上2019年google街景地圖與現今照片比對，明顯發現雨遮設置超過法定規定。

▲太玄宮因為巴掌事件引起爭議。（圖／翻攝太玄宮臉書）

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