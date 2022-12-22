高虹安拜會楊文科提「新竹縣市合作」　從垃圾、交通談到水質監測

▲楊文科（左）高虹安（右）對於縣市合作取得初步共識。（圖／高虹安辦公室提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

準新竹市長高虹安今日上午公布第二波內閣名單，下午則率隊拜訪新竹縣議長張鎮榮，尋求縣議會對未來新竹縣市合作的支持，隨後也拜會新竹縣長楊文科與新竹縣政府團隊，雙方就交通、民生等議題討論，對於縣市合作取得共識。

準市長高虹安與縣長楊文科就台一線替代道路新闢工程、新竹縣市跨頭前溪替代道路工程、經國路道路改善計畫的進度、未來規劃與預算等議題進行意見交換。 同時，針對與民生相關的垃圾清運、縣市土地產權等議題，就雙方立場和市民福祉討論磋商，並得到就任後由縣市政府雙方團隊相關局處進一步合作的共識。

▲▼雙方就民生、垃圾、交通等議題提出討論。

同時高虹安也向楊文科與縣府團隊提出，希望能攜手推出諸如公車月票等公共運輸優惠，希望能提升新竹縣市民眾使用公共運輸的意願，並降低通勤通學尖峰車流量的建議，同時就新竹市民關注的喝好水議題，共同建立水質監測資料公開透明平台。這些建議，都得到楊文科縣長與新竹縣政府的正面回應。

高虹安表示，雖然縣市合併升格的議題近期又被提起，但「合作優先於合併」、「人民利益擺第一位」是她長期不變的主張。今日已就未來合作溝通與縣市政府的聯絡對口等議題與楊文科縣長取得共識，未來將成立新竹縣市政府合作平台，並以雙方秘書長作為主要溝通對口，相信未來新竹縣市政府會有更多的合作，一同為邁向大新竹雙贏共榮而努力。

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