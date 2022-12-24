雲林區漁會烏魚子評鑑頒獎　箔子寮漁村熱鬧滾滾

▲雲林區漁會舉辦烏魚子評鑑活動，有27位養殖業者參加，展現自家精湛技術，製作出最佳品質產品比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林區漁會漁村特色漁產品產業行銷推廣活動於今（24）日在箔子寮漁港漁產品直銷中心展開，16年來不斷創造在地烏魚產值、成功建立「烏魚子的故鄉」品牌形象。今除了烏魚子評鑑頒獎，活動中節目表演、趣味遊戲、漁產品促銷、農特產品展示展售，場面熱鬧滾滾。

雲林區漁會舉辦烏魚子評鑑，有27位養殖業者參加，展現自家精湛技術，製作出最佳品質產品比賽。由於參賽的烏魚子無論外型重量口感等條件，實力相當平均，讓評審委員難分高下之感，可見雲林區漁會所輔導的低鹽養生烏魚子品質絕對是有保證，優勝者並於活動現場接受漁會公開頒獎表揚。

▲雲林區漁會漁村特色漁產品產業行銷推廣活動於今日在箔子寮漁港漁產品直銷中心展開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此次烏魚子評鑑表揚者有七兩以上等級特等獎：李欣記，頭等獎：小村水產行-許文村、李雅婷、曾健一、朱祐頡。5~7兩等級特等獎：盧宜霞，頭等獎：吳淑娟、朱婉蓁、曾王淑秋、朱祐頡。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，雲林沿海養殖烏魚產量是全國之冠，最近正值烏魚盛產季節，本會為了將在地養殖烏魚子建立自己品牌，提高知名度，特別盛大舉辦烏魚產業文化系列活動，希望藉由活動的推動，將在地高品質的烏魚子與國人分享。

林傳育說，為增添活動熱度，現場安排各種農漁產品展示展售及烏魚殼特價促銷，烏魚子製作示範教學、小朋友的趣味遊戲秤斤論兩、挾文蛤樂趣無窮、勁歌熱舞、武術、太鼓表演等系列活動。重頭戲200桌的烏魚大餐，道道精緻美味可口，有訂桌者還能摸彩，豐富禮品通通給民眾帶回家，有吃又有拿相當划算，大家都相當期待明年再來參加。

▲雲林區漁會舉辦烏魚子評鑑活動，有27位養殖業者參加，展現自家精湛技術，製作出最佳品質產品比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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