雲林惡煞砍人案黑勢力曝光　集團首謀落網...竟是新科麥寮鄉代表

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署就日前虎尾惡煞砍殺無辜男事件持續溯源查辦，指揮中部及地方警調擴大偵查，昨（22）日偵破男子陳宏吉為首組成暴力犯罪集團，涉嫌恐嚇鄉民代表及殯葬業者案，而陳竟是剛當選的麥寮鄉代表。經發動搜索並拘提15人到案，訊後認陳宏吉與組織成員3人罪嫌重大，向法院聲請羈押。

▲雲林縣警察局今日召開破案記者會，局長李謀旺說明經持續溯源追查幕後主嫌，鎖定麥寮鄉代表當選人陳宏吉為首所組成之暴力犯罪集團及組織成員，進行強力執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署說明，檢察官段可芳指揮刑事警察局中打、雲林刑大、臺西警分局、虎尾警分局、豐原警分局及雲林調查站、中機站等單位，偵辦以22屆雲林縣麥寮鄉代表當選人陳宏吉（37歲）為首所組成之暴力犯罪集團及組織成員涉嫌恐嚇鄉民代表及殯葬業者案。

▲檢警調昨日偵破雲林陳姓男子為首組成暴力犯罪集團涉嫌恐嚇鄉民代表及殯葬業者案，且該陳男身份即下屆麥寮鄉代表當選人陳宏吉。（圖／翻攝自Facebook／陳宏吉）

檢警12月21、22日對集團首謀陳宏吉及組織成員發動搜索並拘提共15人到案，經檢察官訊問後，認陳宏吉與組織成員張男(34歲)、林男(27歲)及陳男(26歲)均涉犯組織犯罪、槍砲、妨害自由、妨害投票等罪嫌重大，有羈押原因及必要，且行為危害社會治安甚鉅，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，向法院聲請羈押。

▲警方12月21、22日共同執行聯合威力掃蕩黑幫專案行動，計出動204名警力至犯嫌住居所、公司、服務處等強力執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經調查發現，首謀陳陳宏吉為競選麥寮鄉民代表及代表會主席，竟藉由籌組競選團隊之形式，招攬成員組成暴力犯罪集團，以強暴、脅迫等不法手段危害社會治安及妨害他人競選。雲林縣11月25日凌晨在虎尾鎮光復路一家會館發生聚眾砍人案件犯嫌，陳男、鍾男、蒙男及馬男，即為此暴力犯罪集團之組織成員，其中陳男即為陳宏吉胞弟陳孟賢。

陳孟賢與成員等人經檢察官向法院聲請羈押獲准後，檢察官即指揮警、調成立專案小組積極溯源追查，發現其所屬之犯罪組織更涉及恐嚇、毆打殯葬業者，並脅迫麥寮鄉多位鄉民代表支持其競選代表會主席等犯行，造成地方人心惶惶！

▲警方執行聯合威力掃蕩黑幫專案行動，於陳宏吉為首之暴力集團處所搜查，查扣防彈背心1件、鋁棒2枝、刀械1把、筆電1台、手機12支等贓證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局今日召開破案記者會，局長李謀旺表示，受社會高度關注之車遭潑紅漆砍殺無辜司機案，本局持續溯源追查幕後主嫌，鎖定麥寮鄉代表當選人陳宏吉為首所組成之暴力犯罪集團及組織成員，12月21、22日共同執行聯合威力掃蕩黑幫專案行動。計出動204名警力至犯嫌住居所、公司、服務處等共計查扣防彈背心1件、鋁棒2枝、刀械1把、筆電1台、手機12支等贓證物。

▲警方查扣防彈背心、鋁棒，其中刀械之刀背竟如藍波刀般為鋸齒狀，極具危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

全案依組織犯罪、妨害自由、妨害投票罪、公職人員選舉罷免法及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送雲林地檢署偵辦，另因集團首要除陳宏吉與成員張男(34歲)、林男(27歲)及陳男(26歲）嫌疑重大，且行為危害社會治安甚鉅，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，已由雲林地檢署向法院聲請羈押。其餘組織成員分別以新臺幣5萬至50萬元不等金額具保候傳。

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