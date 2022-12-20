花蓮油茶籽評鑑出爐！3農友獲選特優　縣府派專人貼紅榜慶賀

▲▼3農友獲選特優，縣府派專人登門貼紅榜祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府輔導玉溪地區農會率先舉辦「111年度花蓮油茶籽評鑑暨輔導活動」，經過專家嚴謹的評審，12月8日評鑑結果出爐，農友那孟賢、林求陽、葉步伸從競爭激烈選拔中脫穎而出，獲得特優。

縣長徐榛蔚讚許油茶農友精益求精的表現，是花蓮油茶產業成長的動力，特別請農業處長陳淑雯19日會同玉溪地區農會逐一前往3位特優農友家中張貼紅榜祝賀，同時與農友對談，期許透過全國首次的「油茶籽評鑑」及「花蓮油茶證明標章」，縣府與農友攜手一同努力，引領油茶農友栽種品質再升級，打造花蓮苦茶油全國第一的優質品牌。

玉溪地區農會總幹事蔡宗翰表示，此次評鑑活動第1階段從油茶種植收穫現況、取得的農產品驗證種類與產區發展優勢等相關資訊，初選出8名入選者，再進行田間管理評鑑與油茶籽品質評鑑。農業處長陳淑雯說明，獲得特優者3人，分別是卓溪鄉的油茶種植職人那孟賢、林求陽，以及瑞穗鄉的葉步伸。

獲得特優的農友那孟賢，集結崙山地區種植苦茶樹的農友，成立產銷班，希望以自身為範例，吸引更多人一起生產有機苦茶油，並與太太創立崙山品牌「山上那良」，該產銷班同時也是花蓮第一個通過油茶產銷履歷集團驗證的產銷班。那孟賢嚴格要求班員絕對不能用藥，並希望進階到整個產銷班的農友，都能通過有機認證。

農友林求陽說，以前曾種稻，第一次看到岳父種植的苦茶樹，知道它可以榨油，又是品質很好的油，這才慢慢接觸苦茶油的產業，接手岳父的油茶樹以後，一直堅持著有機種植。

言談中充滿人生哲理的農友葉步伸，品牌為阿步農園，採用有機種植，與大自然共榮，園區中的每棵油茶樹都是他的寶貝，為了讓它們有最寬敞的成長空間，他用5米乘5米的間距定值，讓油茶樹能充分吸收土壤養分，並從不吝惜修剪油茶樹的枝椏，因為有捨才有得，不要讓太多分枝搶食養分才能有結實飽滿的果實。

縣長徐榛蔚表示，苦茶油是花蓮縣的指標性農特產品，此次邀請行政院農業委員會茶業改良場、農業試驗所等專家共同試辦油茶籽的評鑑及輔導活動，希望能逐步建立起油茶產業的評鑑體系，鼓勵農友提升栽培管理及採收後處理技術，提供消費者更高品質的花蓮苦茶油。

