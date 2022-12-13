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2022國際技能競賽頒獎　南分署電氣裝配國手奪雙金

▲「2022國際技能競賽代表團頒獎典禮」，電氣裝配國手蕭聖儒，於全球23參賽國中脫穎而出，不僅奪電氣裝配職類金牌，更獲本屆我國金牌選手最佳選手獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署長劉邦棟(左)恭賀蕭聖儒(右)不僅為台灣勇奪電氣裝配金牌，更獲本屆最佳選手獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

素有技能競賽界奧運之稱的國際技能競賽，12日辦理「2022國際技能競賽代表團頒獎典禮」，由行政院長蘇貞昌及勞動部長許銘春親臨頒獎，表揚國際參賽57位國手，其中南分署培訓的電氣裝配國手蕭聖儒，不僅為台灣勇奪電氣裝配職類金牌，更獲本屆我國金牌選手最佳選手獎，手持雙金證明努力沒白費。

21歲的電氣裝配國手蕭聖儒，目前就讀於台灣科技大學一年級，升國一暑假因陪同經營冷氣行的叔叔四處裝修冷氣，學習到一些有關電路的知識，從而萌發對於電機領域興趣，為了學習更多專業技能高中時選讀高雄高工電機科，並於高二時受到啟蒙老師林進豐的指導，開啟選手之路。

「我終於擺脫萬年銀牌的命運啦！」聖儒奪得金牌時難掩心中的悸動，他表示，自己從17歲當選手至今，參加過技能競賽分區賽、全國賽及工科技藝競賽，最佳成績總是止步於銀牌，因此本屆國際技能競賽卯足全力備賽，直接入住雲嘉南分署宿舍，日練超過14小時、期間長達一年，就是想要在技能競賽最高殿堂奪金。

▲「2022國際技能競賽代表團頒獎典禮」，電氣裝配國手蕭聖儒，於全球23參賽國中脫穎而出，不僅奪電氣裝配職類金牌，更獲本屆我國金牌選手最佳選手獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聖儒坦言長達4年半的選手之路，也曾因為迷惘而想過放棄，所幸經由林進豐老師及訓練夥伴的鼓勵下，讓他整頓心態後更加投入於練習中，並表示這份金牌榮耀要與競賽歷程中，曾教導及協助過自己的老師及貴人共享，未來也將持續精進職能，期望有朝一日開設屬於自己的室內裝配公司。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，國際技能競賽為全球規模最大的技能競賽，本屆原訂於2021年舉辦，因應疫情改於15國分流辦理，台灣共有50個職類、57位國手出賽，並於11月26日完成最後競賽，奪下6金、13銀、6銅、17優勝的佳績，得牌數不僅創下我國最高紀錄，更於57個參賽國家中排名世界第3，讓台灣的技能實力讓國際看見。

為肯定國際技能競賽奪牌國手的付出，勞動部針對獲得優勝至金牌的國手，每人頒發10萬元至120萬元獎金，另也會發給10萬元至60萬元獎金，感謝培訓團隊的指導及努力；相關比賽花絮及各職類奪牌資訊，可上技能競賽官網(https://skillsweek.wdasec.gov.tw)查詢參閱。

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