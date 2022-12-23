從藝人變全職藝術家　郭彥甫鼓勵高中生勇於追求夢想

▲郭彥甫到國立關山工商藝術講座，鼓勵高中生勇於追求夢想。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在聖誕節前夕畫家郭彥甫到國立關山工商進行藝術講座，分享自己從運動選手、節目主持、拍戲、歌手、廣告代言最後投入藝術界，果斷放棄演藝年薪百萬勇敢圓夢成為畫家。郭彥甫鼓勵同學要勇敢懷抱夢想且不要輕言放棄，堅持人生正確態度則處處都可能會出現貴人來相助。



郭彥甫此次是應「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」邀請來到關山工商分享自己的人生故事，郭彥甫講述從小就喜歡畫畫，坦言國小開始就對讀書沒有興趣，國中時期也開始喜歡運動課目。談起萌生畫畫興趣是在年幼時家人有次帶他經過一處馬場，當看見陽光照在馬背上其方寸間肌肉線條黃金般閃閃深深吸引他的目光，至此開始愛上畫畫而且日後竟成為他的「職業」。郭彥甫表示，透過反覆的練習過程領悟出「當你喜歡、當你有興趣時，會不斷的努力就能將它成為你想要的樣子。」



郭彥甫表示，畫筆就如同上帝般神奇，如果努力成功解鎖了，想要畫什麼就能成就什麼成就感十足。放棄藝人的角色，下定決心當起全職畫家且持續創作並到各地開起畫展。郭彥甫分享在學生階段家境並不富裕，大學時便積極打工賺錢，始終堅持努力就有成功的機會。



郭彥甫指出，做人處事一定要秉持積極、正確的態度，因此在人生每個重要的階段都能幸運碰到貴人。關山工商校長王怡婷表示，郭彥甫分享自己對人生目標的追求、藝術創作的執著態度表現感動師生；王怡婷期盼同學也要學習勇於找尋追求自己的興趣，並且努力將它實現。只要有夢想努力不懈，終有機會能成功圓夢。