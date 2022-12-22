天氣冷颼颼冬至暖呼呼　湯圓愛玉+米吐司關懷療養院

▲在地店家送上湯圓愛玉給療養院過冬至。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今天是傳統節氣中的「冬至」，台東縣關山鎮「聖十字架療養院」意外品嚐到另類的應景美食「湯圓」；在地的人氣店家「痴愛玉」特地準備一大碗公的「湯圓愛玉」探訪療養院修女，修女們開心表示平日就是「痴愛玉」的鐵粉，沒想到竟能在冬至這天還能吃到湯圓和愛玉的混搭。



陪同前來還有關山經營民宿的Ellen和愛玉大嫂，送上有哥哥親手製作的「關山米吐司」和捐款。3人並送上祝福修女和院民們在冬至和即將到來的聖誕節能夠「平安喜樂」，送愛到療養院行動讓在低溫來襲的冷風中增添不少暖意。



即使目前仍配合防疫措施無法進到療養院內探望，「痴愛玉」老闆吳珮甄、「纏民宿」Ellen和巫心慈等3人仍開心與療養院高德蘭院長打招呼。有別於吳珮甄時常來療養院探訪，Ellen向高德蘭表示來療養院送愛關懷的腳步「不好意思，我遲到了！」



高德蘭指出，在地許多社區協會和民眾都對療養院很支持，Ellen的媽媽退休後來到關山經營民宿，在疫情發生前其實常來療養院演奏音樂帶來歡樂，現在小孩能夠延續公益的善舉更是難得。高德蘭說，有節慶活動大家都不會忘了療養院的修女和院民真的令人感動，療養院也會盡心盡力做好份內工作。