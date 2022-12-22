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台東警跨縣市抓詐騙車手、收水頭　查扣贓款63萬

▲東警百里出征徹夜埋伏，逮捕詐欺集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東警百里出征徹夜埋伏，逮捕詐欺集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局台東分局依據轄區發生詐欺案提領熱點，沿線調閱數百部監視影像，確認詐欺收水嫌疑人及收水頭身分，持搜索票及拘票於20日18時連夜北上至新北市及台中市埋伏，於21日10時及下午5時，分別查獲詐欺車手、收水及收水頭共3人，查扣現金贓款新台幣63萬元。

▲東警百里出征徹夜埋伏，逮捕詐欺集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東分局針對轄內8處提領熱點，清查共25位被害人遭詐欺集團以「猜猜我是誰」及「解除分期付款」方式詐騙，分別將現金轉入14個警示帳戶，損失金額高達新台幣230萬元，立即成立專案小組，並報請台東地方檢察署檢察官馮興儒指揮偵辦，經查該詐騙集團為混淆警方辦案，在台灣各地分段提款，帳戶匯款也利用被害人兼車手之方式提領面交，企圖隱藏贓款金流之流向，增加警方查緝之困難度。

▲東警百里出征徹夜埋伏，逮捕詐欺集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

專案小組沿線調閱相關影像，先前已查獲3名車手後，終於掌握林、張2名男姓嫌疑人身分，於21日收網，分別在新北市盧洲區查獲負責收水張姓嫌犯，並在台中市大甲區一舉逮捕正在面交之林姓收水頭及何姓車手，當場起獲現金贓款新台幣63萬元、存摺、提款卡及作案用手機等證物，全案警方偵訊後，將嫌犯依組織犯罪條例、刑法詐欺及洗錢防制等罪嫌，移送台東地檢署偵辦後，持續向上溯源，並建請向台東地方法院聲請羈押。

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