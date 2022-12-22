台東縣機車空污管制　三項評比全國之冠

▲台東縣機車空污管制三項評比全國之冠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為維護良好的空氣品質，台東縣環境保護局推動機車排氣污染多方管制工作，不僅機車到檢率逐年升高，其中，綠島到檢率更是全國離島地區第一名，且依環保署數據統計，台東縣囊括「老舊機車汰舊達成率」等3項評比全國各縣市之冠。

環保局指出，依據統計台東縣機車到檢率從109年的69.91%、110年為72.36%，今年截至11月底已達75.65%，到檢率持續成長，尤其綠島到檢率87.08%，是全國離島地區第一名。此外，今年台東縣「老舊機車汰舊達成率」至11月底已達158.11%，淘汰11,324輛、「二行程機車淘汰率」達61.47%，汰舊3,077輛、「老車改善納管目標達成率」達117.45%，皆為全國第一名。

針對機車排氣污染多方管制工作，環保局除每個月固定安排至少3日至各偏鄉執行定檢服務，同時鼓勵擁有10台以上車輛的大宗車主預約定檢服務、舉辦多場次宣導活動、寄送明信片及簡訊服務提醒車主每年定期檢驗、不定期至重要路段實施路邊攔查，確保機車使用狀況及排氣污染度正常以及運用科技執法以車牌辨識系統通知未定檢車主，未來將於台東轉運站及台東大學台東校區劃設空氣品質維護區，限制特定車輛進入以保護縣民的健康，也維護良好空氣品質。

環保局提醒，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後一個月內完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處所有人3,000元罰鍰，如果仍未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。