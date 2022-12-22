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就愛國產！中國拒絕美、德疫苗援助　她感嘆：幸好台灣人還能挑

▲▼德國向中國輸出BNT新冠疫苗，供在中國的德籍僑民能夠使用。（圖／路透）

▲BNT新冠疫苗。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

近日鴻海創辦人郭台銘、衛福部長薛瑞元為BNT次世代疫苗論戰，也讓疫苗採購議題再次躍上檯面。立委蘇巧慧22日表示，中國目前打不到BNT，而當地疫情快速升溫原因之一就是，未能施打到可以有效防護病毒的疫苗，「相對於中國人的無從選擇，我們台灣人還能挑疫苗，只能說，幸好我們是台灣人。」

中國疫情升溫，美、德國兩國表態願意提供數億劑疫苗援助，但中方沒有接受。

對於中國疫情，蘇巧慧指出，中國突然放棄清零政策後，在缺乏漸進解封及相關應變政策下，疫情狀況一天比一天更嚴重。今日華盛頓郵報甚至示警，中國這一波疫情很可能會產生威脅全球其他國家的新變異株。眼看春節將近，台灣勢必也會面臨到應對中國疫情的考驗。

中國疫情在解封後快速升溫，蘇巧慧指出，很重要的原因之一是因為中國人民並沒能施打到可以有效防護病毒的疫苗。根據專家研究，中國國產疫苗的保護力只有5成，遠低於其他外國疫苗的9成。

對於疫苗政策，蘇巧慧感嘆，在疫情接近3年後的今天，中國的14億人口仍舊只能選擇施打效力較低的中國製疫苗。

蘇巧慧表示，中國人民無法在中國打到上海復星代理的BNT，正是因為中國領導人的疫苗民族主義作祟，「相對於中國人的無從選擇，我們台灣人還能挑疫苗，只能說，幸好我們是台灣人。」

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郭台銘BNT新冠疫苗衛福部蘇巧慧

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