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蘇貞昌代薛瑞元致歉　喊話大家平心靜氣：郭董罵薛禽獸朽木也不好

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）

▲行政院長蘇貞昌代薛瑞元致歉，但認郭台銘罵薛禽獸也不好。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前談及BNT疫苗議題，卻遭衛福部長薛瑞元嘲諷「像是BNT的推銷員」，讓他氣憤在臉書上留下「禽獸食祿」。對此，行政院長蘇貞昌22日表示，郭董事長熱心積極，薛部長不能跟推銷員一起講，「政務官這樣的講法，我特別要表示道歉」，但同時也認為郭罵薛朽木、禽獸不好，大家平心靜氣。

蘇貞昌說，這件事情2個人都有對都有錯，郭董事長熱心積極，對BNT疫苗情有獨鍾，在國家需要的時候花大錢和慈濟、台積電等買了大量疫苗供國人使用，「我們非常感謝」。

蘇貞昌表示，這次郭台銘依然是同樣的態度，衛福部長薛瑞元不能把這個跟推銷員一起講，雖然他不是那個意思，但容易被人家連在一起，怪不得郭董事長就跳起來了，所以這樣不好。

「政務官這樣的講法，我特別要表示道歉，表示不要這樣子講才好。」蘇貞昌說，郭董事長馬上就罵薛部長是朽木、禽獸，這也不好，「我相信這不是好的對應方式，我們總是希望大家都一起熱心積極」。

蘇貞昌說，今天因為還有400萬劑疫苗，而國人因為疫情穩定、打氣很低，一天才2萬劑，薛部長是從預算、國家需要以及整個的全面角度來考量，認為現在疫苗莫德納和BNT完全一樣效果，同樣可以達到目的，保護國人健康，同時不必在這個時候又要花很大的經費去買，「這個也是薛部長沒有錯，所以我們覺得大家都可以平心靜氣」。

蘇貞昌強調，萬一有一天真的有需要，政府一定也會買足疫苗，現在疫苗非常足夠，請大家放心，請大家都平心靜氣，請大家如果時間都已經可以了，就出來打疫苗。

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