明年不排除買次世代BNT　王必勝曝3評估條件「儘速取得新型疫苗」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日多次提出政府應採購BNT次世代疫苗，引發爭論。中央流行疫情指揮中心今（22）日特別說明有關明（2023）年疫苗政策，將會以購買mRNA次世代疫苗為主，其中莫德納有1500萬劑合約，也不排除購買BNT，但是要看量、實際狀況與合約內容。

王必勝先說明國內mRNA次世代疫苗現況，現階段提供BA.5雙價次世代疫苗，是世界上最新、效果最好，副作用監視正常的疫苗，ACIP也通過作為任何疫苗組合的追加劑。

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指揮中心統計，次世代疫苗庫存還約有300多萬劑，從11月18日現在開打到現在1個月，一直在觀察次世代疫苗施打量，每天施打約2~3萬劑。

王必勝說，我方是去年2021年的第三季，當時知道取得疫苗困難而和莫德納公司提出預採購，今年採購2千萬劑，雖然當時還只有單價疫苗，但合約有提出要求給最新產品，所以沒有另外採購。

王必勝說明另2023年新冠疫苗規劃方向，以科學實證支持後續追加劑接種，還是會以mRNA次世代疫苗為主，次單位蛋白疫苗為輔，整體策略是儘速取得最新型疫苗，評估適當的建議劑次與間隔，還有疫苗常態化。

王必勝說，明年我方和莫德納有1500萬劑的合約，但也不排除購買BNT，但是要看量和實際狀況，合約內容。此外，也會提供適當數量的次單位蛋白疫苗（Novavax），讓不適合打mRNA的民眾接種。

王必勝另也提到，2023年到底要打幾劑，間隔多久，現在還沒有辦法用現在資料去判斷。至於疫苗常態化，則包含是否能走像流感一年一次、固定時間打，還有疫苗廠申請正式藥證等，都是疫苗常態化工作。

▲2023年新冠肺炎疫苗規劃方向。（圖／指揮中心提供）