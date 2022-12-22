郭台銘連日拐彎批蔡政府　羅友志曝：看來郭董「管定了」

▲郭台銘近日接連為BNT議題發表看法。（圖／記者廖婕妤攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近日接連為BNT議題批評蔡政府，19日談起昔採購BNT遭遇重重困難，感嘆執政者「沒有把人民生命作為第一優先」，20日又稱「台灣沒有BNT次世代疫苗」，21日更直接以「朽木為官、禽獸食祿」等16字重砲抨擊政府。對此，媒體人羅友志分析，郭台銘連續批評政府，卻不把劍鋒指向要害，是尊重蔡英文是領導人的事實，但他指出，「看來郭董管定了！管定什麼？這還用問？」

郭台銘連日發表對BNT的看法，21日又在臉書寫下「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。」引起外界熱烈討論與猜測。羅友志認為，郭台銘連續批評蔡政府，卻不把劍鋒指向要害，卻突然發文「朽木為官、禽獸食祿」，他分析，郭台銘的意思是，郭台銘還認總統蔡英文的地位，還尊敬蔡英文身為領導人的事實，「所以，這次、我今天還是不針對妳。」但對於蔡英文身邊的這些人，郭台銘就沒什麼好話了，他認為郭台銘心想，「朽木不可雕也，爛到底了。明明是禽獸卻給他們吃人的東西！」所謂食君之祿，忠君之事，「妳們就是這樣的一個團體」。

羅友志分析，郭台銘認為再繼續危亂國家，「當我們不認妳的地位的時候，試看看！」他表示這也代表，「看來郭董管定了！管定什麼？這還用問？」此文一出也引來網友紛紛留言，「看來郭董2024要博上位了」、「趕快把翻譯傳給薛瑞元，他聽不懂郭董的話。」