文言文還沒淘汰？網笑「嗆人有格調」：看看郭董「禽獸食祿」16字

▲有網友認為文言文是「舊時代的東西」。（示意圖／記者彭懷玉攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

文言文是否該廢除，在教育界一直是爭議的焦點之一。一名網友就好奇認為，文言文是「舊時代的東西」，就連公務員的公文也都不是文言文，為什麼到現還沒被淘汰？問題引發網友熱議，有人認為文言文優點是「罵人比較有格調」，並舉例郭董日前發的16字文言文。

一名網友在PTT以「文言文是舊時代的東西，怎麼沒被淘汰」為題發文，表示現代人大學畢業後不會碰到文言文，公文也是白話文的變體而非文言文，那「文言文這種早該淘汰的文體，怎麼還一堆人在用？」

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他認為看不懂文言文沒差，因為以前用文言文是想讓大家方便理解，且文章不用打那麼多字，但現在根本沒差了，直言「還在用文言文是不是代表守舊啊？而且一堆理組也不需要懂文言文，理組需要懂的是英文」。

貼文一出引發熱烈討論，不少人同意並表示，「沒唸沒差阿，你看大學根本沒幾科在加權國文的」、「跟考古一樣，一般人不會用」、「文章結構可以單獨教根本不用文言文好嗎」、「事實上文言文就是沒用啊」、「一群廢物只會文言文所以才鬼扯它有用」、「 文言文耽誤一堆國高中生」。

也有網友分析，「拿來看古文用的，翻譯就不是原汁原味」、「 歐美也是有古文」、「莎士比亞也是文言文啊」、「 讀文言文其實會增加對白話文的運用和理解能力，畢竟白話文就是從文言文演變 而來」、「漢字本來就是跟文言文並行發展的」、「文言文承載的資訊量比白話文還大」

還有人認為文言文「拿來嗆人比較有格調」、「別小看文言文，暗諷朝堂很有用的」，並舉例郭董在臉書用16字文言文「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，回應衛福部長薛瑞元，表示「罵人時很好用，看看郭董」。



▲郭董在臉書發的16字文言文。（圖／翻攝自臉書「郭台銘」）