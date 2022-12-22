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中醫藥北港附醫禪繞畫藝術畫廊開展　身心抒壓精彩饗宴

▲禪繞畫是透過簡單圖案、重複畫，讓人靜心放鬆、延緩認知功能，簡單的繪畫技巧，就可完成一幅有意義的作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日藝術畫廊大亮點《圓與緣的協奏曲》，其意義為「作品在大圓小圓中，串連起創作者的各自作品，並巧妙融入在集體創作的大圓中互相呼應的圓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院設有雲林唯二的旗艦級失智共照中心，幫助失智症患者醫療診治及其照顧者的技能訓練。失智共照中心替家中有失智症患者的員工，特別開班進行藝術創作培養課程，邀請台灣禪繞教師協會副理事長吳孟燕來到雲林，為他們開立禪繞畫藝術班，進行每周末的藝術課程。

從基礎禪繞開始員工在學習過程，將禪繞畫的精神與工法帶到樂智據點當，幫助失智症患者或年長長輩增加手眼協調與刺激感官認知。中國醫藥大學北港附設醫院神經內科主任許致善表示：禪繞畫是透過簡單圖案、重複畫，讓人靜心放鬆、延緩認知功能，簡單的繪畫技巧，就可完成一幅有意義的作品，更可以透過這樣的課程，讓長輩重建信心，滿足成就感。

中國醫藥大學北港附設醫院說明，今日藝術畫廊大亮點《圓與緣的協奏曲》，其意義為「作品在大圓小圓中，串連起創作者的各自作品，並巧妙融入在集體創作的大圓中互相呼應的圓，看似不規則，卻有著彼此間的合作默契，共同譜出跳躍的，快樂的協奏曲，希望透過藝術創作的正能量，傳遞撫慰及鼓舞的祝福。」結合中國醫藥大學北港附設醫院logo圖樣媽祖。

院長吳錫金表示，中國醫藥大學北港附設醫院積極以「高齡友善 特色醫療」為發展目標，除重視病人的醫療品質卓新卓越外，也鼓勵員工參與此藝術療癒之課程學習，透過禪繞畫藝術美感增進，此次展出禪繞畫藝術畫廊，更是希望讓員工、創作者展現藝術才華、實現自我價值，也透過大型創作，凝聚員工向心力，未來將能更有目標、更齊心協力去照顧家中的失智症家人與病人。

▲禪繞畫是透過簡單圖案、重複畫，讓人靜心放鬆、延緩認知功能，簡單的繪畫技巧，就可完成一幅有意義的作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲禪繞畫是透過簡單圖案、重複畫，讓人靜心放鬆、延緩認知功能，簡單的繪畫技巧，就可完成一幅有意義的作品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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