　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

▲高樹鄉蛋中雞場確診感染H5N1禽流感進行撲殺。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高樹鄉蛋中雞場確診感染H5N1禽流感進行撲殺。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物防疫所於1月13日接獲高樹鄉1處蛋中雞場主動通報飼養蛋中雞有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，迅速派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，於15日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所16日即赴該場執行撲殺作業，現場撲殺8,640隻蛋中雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對關聯場進行回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

▲高樹鄉蛋中雞場確診感染H5N1禽流感進行撲殺。（圖／記者陳崑福翻攝）

本例為今(115)年本縣首件案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

農業處處長鄭永裕表示，每年10月至3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，澈底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常症狀（如精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等），請儘速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。

農業處提醒，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

日美防長握手言「同盟不動搖」　軍演從沖繩諸島延伸至台灣南海

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒開鍘　他反抗結局超慘

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

【平安餐比較重要】孫女靈魂拷問「回台灣會想我嗎」　阿嬤：半個月後

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

台南市消防第二大隊強化幕僚戰力新進人員即刻上線

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

梅嶺賞梅車潮將湧入台南市府推免費接駁、公車疏運籲少開車

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

台電台南區營業處長交接廖學智接棒、黃明舜調任鳳山區處

布局航空人才培育　虎科大高鐵校區首度對外亮相

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

洪易《鏡花蟲洞宴》史博館展出

85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園

更多熱門

相關新聞

即／芳苑蛋雞場確診H5N1　撲殺2.7萬隻雞

即／芳苑蛋雞場確診H5N1　撲殺2.7萬隻雞

禽流感疫情拉警報！彰化縣芳苑鄉一處蛋雞場，近日傳出雞隻異常死亡，經檢驗後確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。彰化縣動物防疫所接獲通報後，立即採取行動，於今(27)日完成該場撲殺、清場及消毒作業，總計撲殺蛋雞2萬7347隻，以防堵疫情擴散。

雲林又傳禽流感！撲殺5267隻肉鴨

雲林又傳禽流感！撲殺5267隻肉鴨

冬季防疫上緊發條！彰化今年已爆8起禽流感

冬季防疫上緊發條！彰化今年已爆8起禽流感

禽流感若變異成人傳人　專家：比新冠更致命

禽流感若變異成人傳人　專家：比新冠更致命

美爆首例人類染H5N5亡　疾管署籲「5要6不」

美爆首例人類染H5N5亡　疾管署籲「5要6不」

關鍵字：

禽流感屏東防疫蛋中雞H5N1撲殺

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面