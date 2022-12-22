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1月7日重啟小三通！楊鎮浯：金門不存在醫療量能的問題

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

往返金門、廈門的小三通，自2020年2月因新冠肺炎疫情停航後，至今已逾2年半；行政院長蘇貞昌22日聽取陸委會報告後，拍板小三通小規模復航，對象以金馬地區之民眾、陸配為主。對此，金門縣長楊鎮浯表示「已期盼很久」，強調金門仍維持完善的防疫旅館、防疫車隊等配套，也不存在金門醫療量能的問題，請民眾不用擔心，反而要關注後續小三通何時才能全面復航。

▲▼往返金門、廈門的小三通小規模復航，縣長楊鎮浯表示金門醫療部分不用擔心。（圖／記者林名揚翻攝）

▲往返金門、廈門的小三通小規模復航，縣長楊鎮浯表示金門醫療部分不用擔心。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼往返金門、廈門的小三通小規模復航，縣長楊鎮浯表示金門醫療部分不用擔心。（圖／記者林名揚翻攝）

針對小三通在春節期間限定開放，金門縣長楊鎮浯表示「已期盼很久」，能在他卸任前傳出這樣的消息，是他對鄉親的交代，因為過去每當疫情和緩的時候，縣府團隊總是不斷到中央、陸委會爭取小三通復航，如今能在冬至聽到這個消息，對3年來沒辦法團圓的鄉親們而言，是最大的溫暖。

在醫療部分，楊鎮浯強調，金門縣政府這邊完全沒問題，以台灣整個防疫政策而言，不存在金門醫療量能的問題，金門為準備小三通的復航，一直保留防疫旅館、防疫車隊等防疫配套，而台灣確診輕症對醫療負擔是輕微的，在總人數可控的情況下，醫療也沒問題。

金門鄉親對此也表示非常高興，李姓民眾受訪說，像他姊夫是台商，開放就可以回來，認為金門對小三通是非常依賴的。至於在醫療方面，他覺得現在沒什麼太大問題，金門署立醫院隔離病房也沒什麼病人在，世界各國幾乎都已經開放了。

翁姓民眾也指出，開通小三通是金門民眾期盼很久的，尤其在農曆年前有許多探親和返鄉的需求，只是第一階段只開放給金馬鄉親的民眾，還有許多台商需要透過大三通回到台灣，所花費的費用龐大，希望小三通也能納入台商和更多民眾，逐步做開放。至於醫療方面，他覺得新冠肺炎目前已朝向輕症化方向發展，目前金門醫療量能應能應付輕症化的新冠肺炎。

▲▼往返金門、廈門的小三通小規模復航，縣長楊鎮浯表示金門醫療部分不用擔心。（圖／記者林名揚翻攝）

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