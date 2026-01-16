1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

▲符合接種條件的民眾可攜帶健保卡、診斷書等資料，或經醫師依照健保就醫資料、病歷評估後接種。（圖／花蓮衞生局局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自今年1月15日起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，符合資格的縣民僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。符合接種條件的民眾可攜帶健保卡、診斷書等資料，或經醫師依照健保就醫資料、病歷評估後接種。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，本次接種政策適用對象包括65歲(含)以上長者、55至64歲原住民民眾，以及19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者高風險族群。接種銜接原則如下：

1.從未曾接種過PCV13、PCV15或PPV23者，可直接接種PCV20。

2.曾接種PPV23者，與前一劑間隔滿1年後，即可接種PCV20。

3.如已接種過PCV13/15及PPV23或PCV20，代表已完整接種肺炎鏈

球菌疫苗，無需再接種PCV20。

4.IPD高風險對象於65歲前已完成PCV13/15+PPV23接種者，屬完整

接種，年滿65歲(含)且與前一劑間隔滿(含)5年後，可再接種PCV20。

▲花蓮13鄉鎮市衛生所及疫苗接種合約醫療院所均提供疫苗接種服務。



朱家祥指出，近期氣溫變化大，年節將近，可能增加疾病傳播風險，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。



花蓮縣衛生局呼籲，新冠疫苗自115年1月1日起已擴大接種對象至出生滿6個月以上民眾即可接種；另流感疫苗本縣僅剩餘不到1千劑可接種，由於疫苗接種後約需2週才產生保護力，呼籲尚未接種的民眾儘早安排疫苗接種，特別是長者、幼兒、慢性病患者、孕婦及家中有小嬰兒的家庭。



花蓮縣13鄉鎮市衛生所及疫苗接種合約醫療院所，均提供肺炎鏈球菌、新冠、流感等疫苗接種服務。

相關資訊請至花蓮縣衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢，如有疫情通報或接種相關事宜，請撥打1922防疫專線或花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。

