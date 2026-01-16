　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

▲符合接種條件的民眾可攜帶健保卡、診斷書等資料，或經醫師依照健保就醫資料、病歷評估後接種。（圖／花蓮衞生局局提供，下同）

符合接種條件的民眾可攜帶健保卡、診斷書等資料，或經醫師依照健保就醫資料、病歷評估後接種。（圖／花蓮衞生局局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

自今年1月15日起推動成人肺炎鏈球菌疫苗接種新制，將以新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），取代原本13價結合型疫苗（PCV13）加23價多醣體疫苗（PPV23）的兩劑接種方式，符合資格的縣民僅需接種1劑，即可獲得完整保護力。符合接種條件的民眾可攜帶健保卡、診斷書等資料，或經醫師依照健保就醫資料、病歷評估後接種。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，本次接種政策適用對象包括65歲(含)以上長者、55至64歲原住民民眾，以及19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者高風險族群。接種銜接原則如下：
1.從未曾接種過PCV13、PCV15或PPV23者，可直接接種PCV20。
2.曾接種PPV23者，與前一劑間隔滿1年後，即可接種PCV20。
3.如已接種過PCV13/15及PPV23或PCV20，代表已完整接種肺炎鏈
 球菌疫苗，無需再接種PCV20。
4.IPD高風險對象於65歲前已完成PCV13/15+PPV23接種者，屬完整
 接種，年滿65歲(含)且與前一劑間隔滿(含)5年後，可再接種PCV20。

▲符合接種條件的民眾可攜帶健保卡、診斷書等資料，或經醫師依照健保就醫資料、病歷評估後接種。（圖／花蓮衞生局局提供，下同）

花蓮13鄉鎮市衛生所及疫苗接種合約醫療院所均提供疫苗接種服務。
 
朱家祥指出，近期氣溫變化大，年節將近，可能增加疾病傳播風險，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。
   
花蓮縣衛生局呼籲，新冠疫苗自115年1月1日起已擴大接種對象至出生滿6個月以上民眾即可接種；另流感疫苗本縣僅剩餘不到1千劑可接種，由於疫苗接種後約需2週才產生保護力，呼籲尚未接種的民眾儘早安排疫苗接種，特別是長者、幼兒、慢性病患者、孕婦及家中有小嬰兒的家庭。
 
花蓮縣13鄉鎮市衛生所及疫苗接種合約醫療院所，均提供肺炎鏈球菌、新冠、流感等疫苗接種服務。

相關資訊請至花蓮縣衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢，如有疫情通報或接種相關事宜，請撥打1922防疫專線或花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

日美防長握手言「同盟不動搖」　軍演從沖繩諸島延伸至台灣南海

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒開鍘　他反抗結局超慘

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

記者發問遭阻擋　金鍾國.金炳萬暖解圍

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

台南市消防第二大隊強化幕僚戰力新進人員即刻上線

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

梅嶺賞梅車潮將湧入台南市府推免費接駁、公車疏運籲少開車

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

台電台南區營業處長交接廖學智接棒、黃明舜調任鳳山區處

布局航空人才培育　虎科大高鐵校區首度對外亮相

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

洪易《鏡花蟲洞宴》史博館展出

85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園

更多熱門

相關新聞

花蓮免費接種新冠疫苗　流感不足2千劑把握機會

花蓮免費接種新冠疫苗　流感不足2千劑把握機會

春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，為提升縣民免疫保護力，花蓮自今年1月1日起至2月28日止，擴大新冠疫苗公費接種對象，凡出生滿6個月以上且114年10月1日以後尚未接種新冠疫苗之民眾，皆可免費接種1劑新冠疫苗，請符合資格的縣民把握機會，及早完成接種，接種疫苗約需2週才能獲得足夠保護力。

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

公費新冠疫苗開放半歲以上即可接種

台南流感疫苗12月初將用罄！衛生局籲高風險族群儘速完成接種

台南流感疫苗12月初將用罄！衛生局籲高風險族群儘速完成接種

長者染流感重症、死亡風險高　醫揭關鍵2因素：左流右新儘早打

長者染流感重症、死亡風險高　醫揭關鍵2因素：左流右新儘早打

流感疫苗逾5百萬人搶打！部分縣市12月用罄

流感疫苗逾5百萬人搶打！部分縣市12月用罄

關鍵字：

1劑完整保護力新型結合型肺炎鏈球菌疫苗接種

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面