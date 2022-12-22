調解班級間糾紛引發不滿　苗栗1國中生遭校外人士巴頭押上車

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗通霄發生校外人士霸凌國中生事件，一名國中8年級的羅姓男生昨(21)日下午在學校附近的一間寺廟前面被4名男子圍住，並遭其中一名男子出手巴頭，之後被推上車載走，羅姓學生事後沒有報案，通霄警方已經介入，並傳喚涉案人到案偵辦。

▲苗栗通霄昨(21)日有國中生被校外人士拍打頭部霸凌，還被推上車載走談判。（圖／記者蔡文淵翻攝）

臉書社團分享一段學生被校外人士欺負的畫面，發生在昨天下午4點多，通霄鎮的福智寺圍牆外，3、4名男子圍住一名穿國中制服的男生，對話過程並不友善，其中一名男子還出手巴這名男生的頭，後來還把學生推上車載走。

轄區警方發現po文後立即聯繫校方調查，據了解，8年級的羅姓男生因調解校內2個班級間的糾紛，引發其中一個班級學生不滿，其中一名學生召來校外人士助陣，21日下午放學在學校附近堵人，羅姓男生被巴頭後被載往通霄海水浴場談判，談判結束後這批人逕自離開，羅姓學生聯絡表哥載回學校騎腳踏車回家，事後並沒有報案。

羅姓學生向警方表示，整個過程只有上車前被巴頭，在往通霄海水域場談判後並無肢體接觸，警方還是要羅姓學生到醫院驗傷，警方22日中午帶回5名涉案男子，其中1人是同校學生，訊後全案依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌移送苗栗地署偵辦。