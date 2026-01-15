桃園市全媒體記者協會「寒冬送暖」　募集物資關懷弱勢

▲桃園市全媒體記者協會寒冬送暖，關懷弱勢。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市全媒體記者協會15日在八德區高城市民活動中心，舉行「寒冬送暖」公益捐贈活動。理事長王俊欽表示，全媒體記協以發揮媒體傳播善的力量，邀集在地熱心公益單位，募集生活物資，發送14個身心障礙團體，期即將到來的農曆年，注入愛心暖流。

王俊欽說，「寒冬送暖」公益捐贈活動，今年是第三年舉辦，獲得匯眾長照聯盟李啟川團隊、台灣公益廚師協會會長張宇騏、桃園市政顧問彭柏霖及維揚當舖等單位共同響應。匯眾長照聯盟深耕在地長照服務，陪伴長者與身心障礙家庭走過生活中的每一段需要；台灣公益廚師協會以廚藝為橋梁，進入各弱勢單位義煮，用美食傳送愛和溫暖。

還有，桃園市政顧問彭柏霖長期投入地方公共事務與公益服務，關心身心障礙與弱勢族群議題，今年亦正式投入桃園市平鎮區市議員選舉，期盼未來能在議會中為基層民眾、社福與長照政策持續發聲，將關懷化為具體行動與制度支持。維揚當舖秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，除提供民眾合法、透明且具人性化的金融服務外，也持續投入各項公益與弱勢關懷行動，積極回饋地方。

本次受贈的14個身心障礙團體包括：桃園市視障福利發展協進會、桃園市聾啞福利協進會等視障、聽障、肢體障礙、智能障礙、自閉症、腦性麻痺、失智症等單位。