台南「葉家小卷米粉」元旦歇業！今饕客排爆　店家親曝停業原因

記者林悅、黃資真／台南報導

台南小吃「葉家小卷米粉」是許多饕客的美食清單之一，今年8月剛獲米其林必比登推薦，21日卻突然宣布從明年元旦起歇業，饕客一片哀號。店家今天表示，由於店內人手不足，老闆娘也需要調養身體，才會決定店休放長假。

▲台南小吃「葉家小卷米粉」宣布休業 。（圖／記者林悅攝）



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葉家小卷米粉今年才剛獲得米其林必比登推薦，就連名導演李安都曾前來消費，然而，昨天早上店家在臉書PO文，提到老闆娘的身體不復年輕，積勞成疾，需要放個長假來調養生息，決定從明年1月1日開始店休，準確休息多久還無法確定，望大家見諒。

今天《東森新聞雲ETtoday》記者實際到現場，不知是否受到停業影響，外面排滿長長人龍。對於停業一事，店家受訪指出，因店內只有4人在做，人手不足，加上老闆娘身體不適，所以決定暫時停業，預計先休2、3個月再說，後續復業會在臉書上公布。

「葉家小卷米粉」位於台南市中西區國華街二段，係台南市中心美食街，平常是觀光客來台南必逛的觀光景點，店家店面不大，約10坪左右，可以容留內食的人數不多，所以除外帶以外，都需要在門外等候，等店內有人吃完結帳離開，才能再讓外面等候的客人進店內用餐，形成在外排隊人龍的情形。

店內4位工作人員，2人站櫃，2人端盤、洗碗，的確十分忙錄，因米其林必比登推薦，讓觀光客人數更多，可能是造成店家難以承受客流量而停業的原因之一。