地方 地方焦點

台電台南區營業處長交接　廖學智接棒、黃明舜調任鳳山區處

▲台電台南區處新卸任處長交接印信，監交人黃銘宏專總（中）、新任處長廖學智（右）、卸任處長黃明舜（左）（記者林東良翻攝）

▲台電台南區處新卸任處長交接印信，監交人黃銘宏專總（中）、新任處長廖學智（右）、卸任處長黃明舜（左）（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台電台南區營業處16日舉行新、卸任處長交接典禮，由原北北區營業處副處長廖學智接任台南區營業處處長，原任處長黃明舜則調任鳳山區營業處處長，交接典禮在台電公司黃銘宏專總監交下進行，廖學智自黃明舜手中接下印信，並宣誓就任，象徵台南供電任務正式交棒。

典禮現場冠蓋雲集，台南市政府財稅局長李建賢、台灣區電氣工程工業同業公會理事長張麗在、中華電信台南營運處總經理蔡旻宏、台灣自來水公司第六區管理處副處長王年鑫等人到場觀禮，共同見證人事交接。

李建賢表示，感謝台電長期在電力開發與民生用電上的重大貢獻，尤其在丹娜絲颱風期間，黃明舜處長不眠不休、全力調度人力搶修復電，守住民眾用電權益；也感謝黃處長三年多來為大台南穩定供電的付出，並期盼新任廖學智處長持續與市府攜手合作，讓台南邁向更明亮的未來。

監交人黃銘宏指出，黃明舜處長任內帶領團隊穩定供電，並推動多項重要績效工作，表現獲得市府與市民高度肯定；而廖學智處長資歷完整，過去曾於台南區處服務，與市府合作基礎扎實，未來施政方向可望無縫接軌。

回顧黃明舜任內表現，台南區處榮獲2024年度配售電系統責任中心績效甲種區處第1名，並在總統國宴、2024台灣燈會在台南、龍崎空山祭等重大活動期間，順利完成穩定供電任務；同時協助成功大學汰換高壓GIS設備、改善永康區長期電壓閃爍問題，並提前達成饋線自動化目標，推動區域巡修制度，成立安和巡修課，全面提升用電品質。

2025年7月丹娜絲颱風侵襲期間，最強陣風達17級，造成轄區636根電桿斷裂、539根傾斜、斷線3623檔，停電戶數高達34萬5,585戶。台電動員超過300人次搶修，自7月6日中午起至7月15日晚間完成全面復電，黃明舜全程坐鎮指揮，獲中央與市府雙重肯定，並於市府感恩會中接受市長頒贈感謝狀。

新任處長廖學智過去於北北區處服務期間，推動文林一次配電變電所建設，因應北投士林科技園區用電需求；配合淡江大橋工程完成多項申請用電案，並完成東興變電所主變壓器改壓工程，舒緩松湖地區供電瓶頸，同時成立施工班因應新市鎮與重大交通建設發展。

在職安制度推動上，廖學智也屢獲肯定，榮獲「2025年度台北市勞動安全獎」及「2025年度勞動部推行職業安全衛生優良單位」第二名；今年颱風期間亦多次派員支援嘉義、台南與台東區處搶修作業，展現「台電一家」的團隊精神。
廖學智表示，曾任苗栗與台南區處電務副處長，此次重返台南接下重任，將帶領團隊持續穩定供電、提升用電品質，讓台電成為台南產業發展與城市運轉最堅實的後盾。

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

