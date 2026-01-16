　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

▲屏縣衛生局呼籲勿聽信誇大不實廣告。（圖／衛生局提供）

▲屏縣衛生局呼籲勿聽信誇大不實廣告。（圖／衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

隨著網路購物盛行，誇大不實的食藥粧廣告充斥社群平台，影響民眾健康與消費權益。屏東縣政府衛生局統計，114年度共查獲食品、藥物及化粧品違規廣告267件，裁罰金額高達866萬元，其中以食品違規最多、網路媒體占比近8成。衛生局呼籲民眾勿輕信療效宣稱，慎防一頁式詐騙，共同守護健康安全。

▲屏縣衛生局呼籲勿聽信誇大不實廣告。（圖／衛生局提供）

衛生局表示，遭裁罰項目中，食品佔183件、裁罰668萬金額最高，化粧品佔74件、裁罰168萬居次，藥物及醫療器材共佔10件、裁罰30萬元位居第3名；進一步以違規廣告媒體類別分析，以網路204件(76 %)為最多，其次為電臺32件(12%)及電視31件(12%)。

衛生局進一步說明，刊播食品及化粧品廣告前可參考衛生福利部食品藥物管理署公告之「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」、「化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則」，藥商及醫療器材商刊播藥品、醫療器材廣告前，應向中央或直轄市衛生主管機關申請核准，核准刊播期間不得擅自變更原核准事項；另外，一般商品廣告不得為醫療效能之宣傳。

衛生局提醒民眾，網路購物風險高，應先確認網站有無揭示廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，如果僅留行動電話或E-Mail，並以名人照片做誇大廣告宣傳，則是典型的「一頁式廣告」購物詐騙網頁型態，切勿受騙上當。

衛生局呼籲，凡是廣告內容太神奇、太吸引人的，都需要提高警覺，並堅持五不原則：不信、不聽、不買、不吃、不推薦，勿信誇大不實之食品、藥物及化粧品廣告，以免健康權益受損，另建議民眾可至食品藥物管理署「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」(網址:http://pmds.fda.gov.tw/illegalad/）、「食藥膨風廣告專區」(網址:http://www.fda.gov.tw/TC/news.aspx?cid=5085）查詢廣告相關資訊，做為選購產品之參考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

嘉義市普發振興經濟現金6000元　老人春節禮金1000元注意事項

「台灣成了第二個家鄉」　嘉藥35位國際生畢業迎向新人生

桃市府1/19試辦11路中山長興幹線公車　憑市民卡免費搭乘

疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

1劑就有完整保護力！新型結合型肺炎鏈球菌疫苗　花蓮開始接種

吃了「神奇逆轉」？屏東一年抓267件食藥粧違規廣告...開罰破866萬

屏東高樹蛋中雞場確診H5N1 撲殺8640隻

花蓮慈濟啟動植物幹細胞研究落地　推動中草藥標準化與新品研發

花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

日美防長握手言「同盟不動搖」　軍演從沖繩諸島延伸至台灣南海

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒開鍘　他反抗結局超慘

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

【我要抱抱】橘貓聽門開聲秒上前討抱 整隻伸長超勾錐

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

嘉義縣推動觀光轉型佈局「黃金十年」

公私協力守護安平水域載客小船公司即時出手救回溺水民眾

台南市消防第二大隊強化幕僚戰力新進人員即刻上線

桃園市全媒體記者協會寒冬送暖　關懷弱勢

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

梅嶺賞梅車潮將湧入台南市府推免費接駁、公車疏運籲少開車

接任台電桃園區處長　洪通澤：強化穩定供電

台電台南區營業處長交接廖學智接棒、黃明舜調任鳳山區處

布局航空人才培育　虎科大高鐵校區首度對外亮相

桃園市A8桃園智慧產業加速器　招募啟動

洪易《鏡花蟲洞宴》史博館展出

85歲翁騎車迷途4小時橫跨半個桃園

更多熱門

相關新聞

提領500萬驚動警銀聯防　警細心查證變護鈔

提領500萬驚動警銀聯防　警細心查證變護鈔

潮州警方日前巡邏時接獲合作金庫通報，一名67歲陳姓男子臨櫃欲提領新臺幣500萬元，金額龐大引發行員警覺。警方立即到場關懷查證，確認資金用途屬實並排除詐騙疑慮，隨後主動提供免費護鈔服務，全程陪同返家，展現警銀聯防即時守護民眾財產安全的成效。

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

金管會拆解詐騙2大手法　牢記「3不會」原則

金管會拆解詐騙2大手法　牢記「3不會」原則

只吃垃圾食物　16歲少女腸道毀損亡

只吃垃圾食物　16歲少女腸道毀損亡

趙婷曝友人「留50萬房貸」不還！原因曝光

趙婷曝友人「留50萬房貸」不還！原因曝光

關鍵字：

屏東衛生局違規廣告網路購物健康警示詐騙防範

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面