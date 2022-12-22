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澤倫斯基有意舉辦冬季和平峰會　強調並未要求美國駐軍參戰

▲▼澤倫斯基向美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基向美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基受美國總統拜登邀請出訪美國華府，為俄烏戰爭300天以來的首次訪美行程，他在白宮結束與拜登之間的會談後，來到美國國會演說。外媒透露，澤倫斯基預計將討論和平方案，以及表示願意在冬季舉行和平峰會，他雖會持續呼籲加強對俄國實施制裁，不過他從未曾要求美國派駐軍對至烏國作戰。

根據《CNN》，澤倫斯基於美東時間21日在美國國會發表談話時，提及了美國與烏克蘭之間的牢固關係，一名與澤倫斯基關係密切的消息人士透露，澤倫斯基對於此次美國行的結果感到「滿意」，且他在國會充分感受到來自美國兩黨的真正支持，他呼籲美國國會持續提供財政援助，「您們的錢絕對不是慈善事業，這是我們以最負責任的方式處理對全球安全與民主的投資。」

澤倫斯基表示，「烏克蘭正在為『獨立和自由』奮戰，呼籲美國繼續支持實現這些目標。成千上萬架伊朗致命無人機被派往俄羅斯，對我們的關鍵基礎設施構成威脅。若我們現在不阻止他們，他們將會攻擊你的其他盟友，這只是時間早晚問題。」

澤倫斯基敦促美國參眾議員加強對俄國的制裁，表示必須讓「恐怖分子」為他們的侵略行為付出代價，「儘管俄羅斯人『用盡一切辦法』對付烏東頓涅茨克州的巴赫穆特，但烏克蘭只會『堅守陣地，絕不投降』！」

另外，澤倫斯基也在談話中指出，拜登支持他所提的10點和平計畫，其中還包含了可以舉行的峰會。他呼籲參眾議員可以協助實施，以求確保美國的領導地位保持穩固、兩院制和兩黨制。

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