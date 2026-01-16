疫情時代的溫暖陪伴力量　金牌主持營開啟廣播新視野

▲▼ 疫情時代廣播的溫暖陪伴力量 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020年4月，新冠肺炎疫情迅速蔓延、城市按下暫停鍵，全球累計死亡人數超過3百萬，人與人之間被迫保持距離，謠言與恐慌隨著病毒一同擴散。而廣播仍舊以穩定、不間斷的聲音，成為陪伴民眾、傳遞防疫資訊的重要媒介。在居家防疫、遠距上班與停課的日子裡，許多人長時間獨自待在家中，廣播不只是新聞管道，更是一種情感支持和陪伴。

疫情改變了人們的生活方式，當世界充滿不確定性，廣播用穩定、真實的聲音，守護社會的理性與溫度。這也是廣播在公共服務與社會責任的具體展現。廣播這樣親民的媒體形式，強化了社會的民主基礎，更是一種連結人群、傳遞信任與凝聚社會的聲音力量。

▲文藻外語大學 。（圖／記者翁伊森翻攝）

廣播一直扮演資訊傳播的先鋒角色，將教育與知識普及，讓學習走出教室。甚且，廣播保存了珍貴的傳統戲曲、歌謠、地方語言與口述歷史，這些聲音不僅反映社會風貌，更成為跨世代交流的重要媒介。此外，廣播長期提供公共討論的空間。透過談話性節目、Call-in互動與公共政策討論，民眾得以表達意見、參與公共事務。

如同石川傳媒集團的主持人遭遇意外尋短的聽眾，所展現的應變能力一樣，我們必須具備：人性溫度、好奇心的創造力，以及有責任感的選擇力。擁有這三項特質才是面對AI衝擊的盾牌，與持續探索未知的秘密武器。

▲▲石川傳媒集團高雄總部大樓 。（圖／記者翁伊森翻攝）



石川傳媒集團以超過五十年的媒體資歷，始終謙虛學習，從不自滿。更希望將運用聲音的專長技藝，努力傳承下去。當前將深化與文藻外語大學傳播藝術系的合作，舉辦第一屆『金牌主持營』，讓廣播遇見學術，開啟世代對話。



學術教育提供理論深度與研究視野，產業則帶來實務與市場敏感度，透過相互支援，除了科技的精進，更需人文的厚度支撐，才能從聲音走向龐大的知識宇宙而不迷失，開創主持領域的新思維、新格局。

