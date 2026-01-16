花蓮市公所發愛心禮券了！「1人500元」1331戶受惠 　採買教戰曝

▲▼花蓮市公所將在1月26日起於各里辦公室發放愛心禮券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「新春福瑞送吉祥‧馬踏祥雲開泰運」，花蓮市公所辦理的愛心禮券發放作業今年邁入第六年，包括低收入戶及中低收入戶共有1331戶受惠，以及辦理花蓮榮服處、黎明教養院的愛心圍爐年菜，總計運用慈愛基金捐款135萬元；愛心禮券每戶一口發給500元愛心禮券，一戶最多以五口為限，市公所將在1月26日起於各里辦公室發放。



為讓收到愛心禮券的市民朋友了解如何持禮券採購，市長魏嘉彥15日下午一行人由家樂福超市副店長洪詠潔陪同一起採買教戰，加入採買的貴賓包括花蓮市民代表會主席楊哲灃、市民代表江如玲、莊依婕、田珍綺等人，他們對於愛心禮券讓更多弱勢家庭可以受惠的社福政策給予高度肯定。

▲▼市長魏嘉彥與貴賓由家樂福超市副店長洪詠潔陪同一起採買教戰。



在家樂福超市，魏嘉彥等人推的購物車逛超市，推車裡有應景年節的糖果、餅乾禮盒之外，還有衛生紙、白米、泡麵等生活用品。魏嘉彥感謝熱心人士、企業及社團捐款給市公所慈愛基金，市公所特地採購愛心禮券，讓低收入戶及中低收入戶的家庭可以購買年節應景的物品。





魏嘉彥感謝市代會楊主席、黃副主席及代表們的支持，同時還包括家樂福超市響應市公所對弱勢的關懷，以最優惠的價格成全花蓮市公所照顧弱勢的心意，也一起用溫暖的心來愛花蓮。他表示，由於提供愛心年菜的團體愈來愈多，市公所在六年前由魏嘉賢市長將愛心年菜轉型為愛心禮券，讓過去未能照顧到的三口以下低收入戶或中低收入戶的家庭也能享有這項福利；另外一方面，透過愛心禮券的發放也能讓大家採購自己需要的生活物資，相較過去固定式年菜更具彈性。





楊哲灃主席提醒民眾，愛心禮券將在1月26日起於各里辦公室開放領取，符合領取資格者若在期限內尚未收到，請洽戶籍所屬里辦公室。他提醒，愛心禮券可以購買家中需要的民生物品，但是不可以購買菸酒，請持有禮券的關懷戶務必要留意。他強調，市民代表會未來也會繼續支持各項社會福利政策，一起與市長打造有愛花蓮。