新北好茶榮獲國際四大獎項　讓世界看見台灣製茶技術

▲新北好茶榮獲國際四大獎項。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市特色茶品閃耀國際，新北市政府農業局輔導三芝、三峽及坪林茶農以不同茶品獲日本「世界綠茶大賽金賞獎」、比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」金獎及英國「美食風味獎」獎項殊榮，今（21日）於市政會議獻獎，市長侯友宜肯定茶農在國際獎項大放異彩，讓臺灣製茶技術被世界看見。

日本「世界綠茶大賽金賞獎」，由日本公益財團法人世界綠茶協會主辦，今年度共有35組獲獎，台灣有5名獲獎。三芝區茶農粟益民今年53歲，經營茶園約有16公頃，新產品櫻花茶採用在地吉野櫻花原料，結合東方美人茶及紅茶，3年時間創新製程採用低溫乾燥方式保持花朵原貌，今年度首次參加獲得「世界綠茶大賽金賞獎」金獎，是全國唯一以自產茶葉獲獎。

▲三芝區茶農粟益民新產品櫻花茶採用在地吉野櫻花原料，結合東方美人茶及紅茶。

比利時「頂級美味大獎」有味覺米其林權威之稱，由國際風味暨品質評鑑所（International Taste & Quality Institute, ITQI）辦理，以頂級美食專家組成評審團，為全球最負盛名的風味認證，而法國「世界茶葉大賽」為法國農產品加值協會（Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles,AVPA)辦理，由農產品業者及味覺專家組成協會，並由各領域之法籍專家擔任評審。

三峽區周玉成今年57歲，為第6代茶農，經營三峽茗茶祥興行，茶園面積約0.3公頃，在2019年開始參加「頂級美味大獎」，今年度第4次拿下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時獲得「世界茶葉大賽」金獎，為全國唯二獲金獎茶品，此外所產白茶也獲「世界茶葉大賽」銀獎及銅獎、碧螺春綠茶獲優質獎。

▲三峽區周玉成今年度第4次拿下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時獲得「世界茶葉大賽」金獎。

英國「美食風味獎」相當於美食界奧斯卡獎，由英國美食協會組成專業評審團，並經評審團公認精美食品、飲料可獲得「Great Taste Awards標誌」，今年度三星獎由4位拿下，其中臺灣占了2家。坪林區青心茗坊由謝金土及女兒謝佳妤共同經營，謝金土今年60歲，為第2代茶農，茶園面積約1公頃，女兒謝佳妤將其中一塊茶園採用有機耕作，獲得綠色保育標章。青心茗坊所產包種茶首次參加就獲得「美食風味獎」三星獎及二星獎，三星獎為全國唯二獲得的茶品。

侯友宜表示，茶農今年度獲國際茶界及美食界最高榮譽獎項值得肯定，提升新北好茶國際競爭力，透過製茶技術不斷精進維持好茶品質，市府與茶農一同前進出擊國際戰區，行銷新北好茶特色產品，提升農業產值。

▲坪林區青心茗坊首次參加就獲得「美食風味獎」三星獎及二星獎。

農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，輔導將特色茶行銷國際，展現青農活力，讓新北好茶品牌提升新價值，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

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