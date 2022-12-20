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台北水源三通向前邁進　通盤檢討新北市都委會審議通過

▲台北水源三通向前邁進 通盤檢討市都委會審議通過。（圖／新北市城鄉發展局提供）

▲台北水源特定區計畫第三次通盤檢討案經市都委會審議通過。（圖／新北市城鄉發展局提供）

記者郭世賢／新北報導

台北水源特定區計畫第三次通盤檢討案在保障水源安全前提下，協助原住民合法安全興建自用住宅，輔導不適宜區位之溫泉旅館，並考量茶葉產業生產需求設置農糧產品加工室及促使地區更多元公共服務放寬多目標使用限制，讓水源特定區在生活、生產及生態共存共榮環境下正向發展，全案經今年12月16日新北市都市計畫委員會第148次會議審議通過，將續報內政部都市計畫委員會審議。

台北水源特定區係屬翡翠水庫集水區範圍，行政區橫跨烏來、新店、坪林、石碇、雙溪，本次通盤檢討辦理主細計拆離與計畫圖重製作業明確計畫層級及便於都市計畫執行外，同時考量水源特定區區位、人文特殊性，產業發展、在地需求，在保障水源安全前提下，檢討相關土地使用及規定。

城鄉發展局長黃國峰表示，為保障原住民居住權益、安全，研擬「原住民保留地興建自住住宅審查要點」以協助原住民合法安全興建自用住宅；考量烏來區整體觀光發展、居住旅遊安全，依循「溫泉法」及「98年臺北縣溫泉區管理計畫」研擬「申請變更為溫泉產業專用區審查要點」輔導位於不適宜區位之溫泉旅館合法遷移。

黃國峰說，考量茶產業生產需求，研擬保安保護區容許使用得設置農糧產品加工室供茶葉加工使用；考量水庫保護區既有住戶居住安全，酌予調整水庫保護區土地使用項目及使用強度；另為促使地區公共服務更多元更有效益，各細部計畫市場用地及停車場用地放寬多目標使用限制。

台北水源特定區計畫第三次通盤檢討案經市都委會審議通過，後續主要計畫將續提內政部都市計畫委員會審議。

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